i Neue auszubildende Pflegekräfte aus Vietnam im Rathaus zu Gast: Tran Van Truong, Nguyen Viet Anh, Le Thi Thu Huyen und Nguyen Kha Phuc (vorne), Sandra Zehetmayer (International Nursing Center), Geschäftsführer Udo Brändle (IMC Krems, University of Applied Sciences) und Bürgermeister Peter Molnar (SPÖ) Stadt Krems Pflegeeinrichtungen in NÖ Gegen Pflege-Not – jetzt kommt Verstärkung aus Vietnam Rund 150 Teilnehmer aus Vietnam waren bereits Teil des Pflegeprojekts in NÖ. Jetzt ist die fünfte Ausbildungsgruppe in Krems angekommen. Von Victoria Carina Frühwirth 26.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Niederösterreich soll neue Verstärkung für den Pflegebereich ausgebildet werden. Die mittlerweile fünfte Gruppe angehender Pflegekräfte aus Vietnam ist in Krems eingetroffen. Bürgermeister Peter Molnar begrüßte die jungen Frauen und Männer persönlich bei einem Empfang im Rathaus.

Deutschkurs schon in Vietnam absolviert

Die Teilnehmer haben sich bereits vor ihrer Reise intensiv auf Österreich vorbereitet. An der Universität in Hanoi lernten sie Deutsch, nun startet in Krems der nächste große Schritt: Am International Nursing Center des IMC Krems absolvieren sie die Ausbildung zur Pflegeassistenz.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die 5. Gruppe aus Vietnam ist in Krems angekommen, um die Ausbildung zur Pflegekraft zu absolvieren. IMC Krems, Stefan Schmircher

Nach erfolgreichem Abschluss sollen die neuen Pflegekräfte in Einrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur arbeiten. Das Projekt wurde vom Land Niederösterreich gemeinsam mit dem IMC Krems ins Leben gerufen und soll helfen, dringend benötigte Mitarbeiter für den Gesundheits- und Pflegebereich zu gewinnen.

"Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Gut ausgebildete Pflegekräfte werden dringend gebraucht", sagte Molnar beim Empfang. Krems sei stolz darauf, dass die Ausbildung in der Stadt stattfinde.

Zusammenarbeit mit Vietnam

Begleitet wurde die Gruppe von Udo Brändle vom IMC Krems und Sandra Zehetmayer vom International Nursing Center. Zwischen dem IMC Krems und Vietnam gibt es laut Brändle bereits seit mehr als zehn Jahren eine Zusammenarbeit. Ziel sei es, eine Brücke zwischen beiden Ländern zu schlagen.

Rund 150 Teilnehmer aus Vietnam haben bisher an dem Programm in Niederösterreich teilgenommen. Die ersten Absolventen arbeiten bereits im Pflegebereich.

Die Bilder des Tages i ?

Einjährige Ausbildung

Für die neu angekommene Gruppe beginnt nun der einjährige Lehrgang. Neben dem Unterricht stehen auch Praktika in niederösterreichischen Pflegeeinrichtungen auf dem Programm. Die Abschlussprüfung ist für September 2027 vorgesehen.