Gegen Pflege-Not – jetzt kommt Verstärkung aus Vietnam

In Niederösterreich soll neue Verstärkung für den Pflegebereich ausgebildet werden. Die mittlerweile fünfte Gruppe angehender Pflegekräfte aus Vietnam ist in Krems eingetroffen. Bürgermeister Peter Molnar begrüßte die jungen Frauen und Männer persönlich bei einem Empfang im Rathaus.
Die Teilnehmer haben sich bereits vor ihrer Reise intensiv auf Österreich vorbereitet. An der Universität in Hanoi lernten sie Deutsch, nun startet in Krems der nächste große Schritt: Am International Nursing Center des IMC Krems absolvieren sie die Ausbildung zur Pflegeassistenz.
Nach erfolgreichem Abschluss sollen die neuen Pflegekräfte in Einrichtungen der NÖ Landesgesundheitsagentur arbeiten. Das Projekt wurde vom Land Niederösterreich gemeinsam mit dem IMC Krems ins Leben gerufen und soll helfen, dringend benötigte Mitarbeiter für den Gesundheits- und Pflegebereich zu gewinnen.
"Wir freuen uns sehr, dass Sie hier sind. Gut ausgebildete Pflegekräfte werden dringend gebraucht", sagte Molnar beim Empfang. Krems sei stolz darauf, dass die Ausbildung in der Stadt stattfinde.
Begleitet wurde die Gruppe von Udo Brändle vom IMC Krems und Sandra Zehetmayer vom International Nursing Center. Zwischen dem IMC Krems und Vietnam gibt es laut Brändle bereits seit mehr als zehn Jahren eine Zusammenarbeit. Ziel sei es, eine Brücke zwischen beiden Ländern zu schlagen.
Rund 150 Teilnehmer aus Vietnam haben bisher an dem Programm in Niederösterreich teilgenommen. Die ersten Absolventen arbeiten bereits im Pflegebereich.
Für die neu angekommene Gruppe beginnt nun der einjährige Lehrgang. Neben dem Unterricht stehen auch Praktika in niederösterreichischen Pflegeeinrichtungen auf dem Programm. Die Abschlussprüfung ist für September 2027 vorgesehen.