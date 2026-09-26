StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Primaria Seline Rackl (l.) und Oberärztin Martina Valentikova
Primaria Seline Rackl (l.) und Oberärztin Martina Valentikova
LK Hainburg
Für den Ernstfall gerüstet

Neue Babypuppe kann in Hainburg Leben retten

Im Landesklinikum Hainburg trainieren Ärzte und Pflegepersonal jetzt mit einer lebensechten Neugeborenenpuppe für den Ernstfall.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
26.09.2026, 14:15
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bei einem Notfall mit einem Neugeborenen zählt jede Sekunde. Gleichzeitig kommen Reanimationen bei Babys im medizinischen Alltag zum Glück nur selten vor. Genau deshalb müssen die entscheidenden Handgriffe sitzen, wenn es darauf ankommt.

Rettung fährt zufällig vorbei, reanimiert Unfalllenker

Puppe reagiert wie ein echtes Baby

Das Landesklinikum Hainburg setzt dafür jetzt auf eine neue, besonders realistische Neugeborenenpuppe. Mit ihr können Ärzte und Pflegepersonal regelmäßig die Wiederbelebung der kleinsten Patienten trainieren.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Das Übungsmodell bildet die Anatomie und körperliche Reaktionen eines Neugeborenen möglichst realistisch nach. Dadurch lassen sich Notfallsituationen deutlich wirklichkeitsnäher trainieren als mit herkömmlichen Modellen.

Reanimation! Feuerwehr rettet Frau mit Drehleiter

Geübt werden unter anderem der richtige Druckpunkt und die korrekte Technik bei der Herzdruckmassage sowie die Beatmung. Ziel ist es, dass im Ernstfall jeder Handgriff sitzt und das Team auch unter großem Zeitdruck sicher reagieren kann. Zusätzlich zu den Schulungen durch die Kinderärztin finden regelmäßig Notfalltrainings mit externen Anbietern statt.

Übung macht den Meister

"Da Notfälle bei Neugeborenen so selten vorkommen, ist die optimale Vorbereitung durch regelmäßige Trainings und Schulungen umso wichtiger", betont Seline Rackl, Primaria der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe.

VF,26.09.2026, 14:15
Mehr zum Thema
LebensrettungNotfallBabyKrankenhaus

Weiterlesen

Weitere Storys
PflegeTrainingHainburg a.d. Donau
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote