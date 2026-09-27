i Pkw gegen Hausmauer in Ötzbach – Lenker verstorben DOKU-NÖ Herzinfarkt am Steuer Pkw kracht gegen Haus – für Lenker kommt Hilfe zu spät Ein 85-Jähriger erlitt am Steuer einen Herzinfarkt und krachte mit seinem Pkw gegen eine Hausmauer. Reanimationsversuche blieben erfolglos. Von Niederösterreich Heute 27.09.2026, 18:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein tragischer Verkehrsunfall hat sich am Sonntagvormittag in Oetzbach, einer Katastralgemeinde von Mühldorf (Bezirk Krems), ereignet. Ein 85-jähriger Autofahrer krachte mit seinem Pkw frontal gegen eine Hausmauer. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

Der Pensionist war laut ORF NÖ erst kurz zuvor von zu Hause weggefahren, als er einen Herzinfarkt erlitt. In der Folge kam sein Wagen nach links von der Straße ab und prallte frontal gegen die Mauer eines Hauses.

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VIDEO: Herzinfarkt am Steuer – in Haus gekracht

In Fahrzeug eingeschlossen

Besonders schwierig gestaltete sich zunächst die Rettungsaktion. Weil bei dem Aufprall die Airbags nicht ausgelöst hatten, blieb auch die Zentralverriegelung des Autos aktiv.

Pkw gegen Hausmauer in Ötzbach – Lenker verstorben i ?

Der 85-Jährige war dadurch in seinem Fahrzeug eingeschlossen, erklärte Andreas Muthenthaler, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Mühldorf, gegenüber ORF NÖ.

Den Einsatzkräften gelang es dennoch, den Lenker rasch aus dem Unfallwagen zu befreien. Zu diesem Zeitpunkt war der 85-Jährige allerdings bereits nicht mehr bei Bewusstsein.

Reanimationsmaßnahmen schlugen fehl

Die Rettungskräfte begannen sofort mit Reanimationsmaßnahmen. Auch ein Rettungshubschrauber stand im Einsatz. Trotz aller Bemühungen konnte das Leben des Mannes nicht mehr gerettet werden – er starb noch an der Unfallstelle.

Weitere Personen wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Nach Abschluss des Rettungseinsatzes barg die Feuerwehr den schwer beschädigten Pkw und stellte ihn auf einem Abstellplatz sicher ab.