i Brand in China-Restaurant in St. Pölten DOKU-NÖ Großer Einsatz in St. Pölten Feuer in China-Restaurant – ganzes Haus evakuiert Feueralarm am Sonntagmorgen in St. Pölten: In einem China-Restaurant brach ein Brand aus. Das gesamte Gebäude musste evakuiert werden. Von Niederösterreich Heute 27.09.2026, 19:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Großeinsatz am Sonntagmorgen in St. Pölten: In einem China-Restaurant nahe des Hauptbahnhofs ist gegen 7 Uhr ein Brand ausgebrochen.

Anrainer hatten Rauch bemerkt, der aus dem Dachbereich des historischen Gebäudes drang, und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt rückte daraufhin zum Einsatzort aus.

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Brand in China-Restaurant in St. Pölten i ?

Gesamte Gebäude evakuiert

Zunächst war unklar, wo genau das Feuer ausgebrochen war. Deshalb wurde das gesamte Gebäude vorsorglich evakuiert, erklärte Feuerwehrkommandant Mateusz Fryn gegenüber dem ORF Niederösterreich.

Feuer im Küchenbereich

Bei der Suche nach dem Brandherd stellte sich schließlich heraus, dass das Feuer im Küchenbereich des China-Restaurants ausgebrochen war.

Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.