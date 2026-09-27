Feuer in China-Restaurant – ganzes Haus evakuiert

Großeinsatz am Sonntagmorgen in St. Pölten: In einem China-Restaurant nahe des Hauptbahnhofs ist gegen 7 Uhr ein Brand ausgebrochen.
Anrainer hatten Rauch bemerkt, der aus dem Dachbereich des historischen Gebäudes drang, und die Einsatzkräfte alarmiert. Die Feuerwehr St. Pölten-Stadt rückte daraufhin zum Einsatzort aus.
Zunächst war unklar, wo genau das Feuer ausgebrochen war. Deshalb wurde das gesamte Gebäude vorsorglich evakuiert, erklärte Feuerwehrkommandant Mateusz Fryn gegenüber dem ORF Niederösterreich.
Bei der Suche nach dem Brandherd stellte sich schließlich heraus, dass das Feuer im Küchenbereich des China-Restaurants ausgebrochen war.
Die Feuerwehr konnte den Brand rasch unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.