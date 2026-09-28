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Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.
Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt.
Thomas Lenger / Monatsrevue
Ein Verletzter

Heftiger Unfall auf A3 – Auto überschlägt sich

Zwei Autos kollidierten Montagfrüh auf der A3 Richtung Wien. Ein Pkw überschlug sich, eine Person musste ins Spital gebracht werden.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
28.09.2026, 10:09
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Heftiger Unfall Montagfrüh auf der A3 Richtung Wien: Gegen 6.35 Uhr kollidierten bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) aus noch ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge.

In dieses Stahltor raste E-Scooter-Fahrer mit 115 km/h

Auto überschlägt sich

Einer der Pkw prallte nach der Kollision gegen die Betonleitwand, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr Ebreichsdorf wurde daraufhin zur Menschenrettung gerufen.

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Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, befand sich niemand mehr in den Fahrzeugen. Eine Person erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht.

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Autobahn nach 30 Minuten wieder frei

Für die Bergung eines der Unfallfahrzeuge musste ein Kran eingesetzt werden. Trotz des starken Frühverkehrs kamen die Einsatzkräfte rasch zur Unfallstelle: Die Autofahrer hatten eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet.

Nach rund 30 Minuten waren die Arbeiten abgeschlossen und die A3 konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

VF,28.09.2026, 10:09
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