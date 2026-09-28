i Eine Person wurde bei dem Unfall verletzt. Thomas Lenger / Monatsrevue Ein Verletzter Heftiger Unfall auf A3 – Auto überschlägt sich Zwei Autos kollidierten Montagfrüh auf der A3 Richtung Wien. Ein Pkw überschlug sich, eine Person musste ins Spital gebracht werden. Von Victoria Carina Frühwirth 28.09.2026, 10:09 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Heftiger Unfall Montagfrüh auf der A3 Richtung Wien: Gegen 6.35 Uhr kollidierten bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) aus noch ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge.

Auto überschlägt sich

Einer der Pkw prallte nach der Kollision gegen die Betonleitwand, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr Ebreichsdorf wurde daraufhin zur Menschenrettung gerufen.

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Ein Verletzter bei Kollision auf A3 i ?

Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, befand sich niemand mehr in den Fahrzeugen. Eine Person erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht.

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Autobahn nach 30 Minuten wieder frei

Für die Bergung eines der Unfallfahrzeuge musste ein Kran eingesetzt werden. Trotz des starken Frühverkehrs kamen die Einsatzkräfte rasch zur Unfallstelle: Die Autofahrer hatten eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet.

Die Bilder des Tages i ?

Nach rund 30 Minuten waren die Arbeiten abgeschlossen und die A3 konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.