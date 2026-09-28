Heftiger Unfall auf A3 – Auto überschlägt sich

Heftiger Unfall Montagfrüh auf der A3 Richtung Wien: Gegen 6.35 Uhr kollidierten bei Ebreichsdorf (Bezirk Baden) aus noch ungeklärter Ursache zwei Fahrzeuge.
Einer der Pkw prallte nach der Kollision gegen die Betonleitwand, überschlug sich und blieb schließlich auf dem Dach liegen. Die Feuerwehr Ebreichsdorf wurde daraufhin zur Menschenrettung gerufen.
Als die Einsatzkräfte am Unfallort eintrafen, befand sich niemand mehr in den Fahrzeugen. Eine Person erlitt Verletzungen unbestimmten Grades. Nach der Erstversorgung durch den Rettungsdienst wurde sie zur weiteren Behandlung ins Spital gebracht.
Für die Bergung eines der Unfallfahrzeuge musste ein Kran eingesetzt werden. Trotz des starken Frühverkehrs kamen die Einsatzkräfte rasch zur Unfallstelle: Die Autofahrer hatten eine vorbildliche Rettungsgasse gebildet.
Nach rund 30 Minuten waren die Arbeiten abgeschlossen und die A3 konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.