i Bezirksstellenleiter Gregor List, Vizebürgermeister Günther Kautz, Sparkassen-Vorstand Gertrude Schwebisch, Bürgermeister Peter Teix, Sparkassen-Vorstand Peter Prober und Paul Pilshofer laden zum Benefizlauf ein. Stadtgemeinde Neunkirchen Benefizlauf für guten Zweck Jeder Kilometer bringt Geld – So kannst Du mitmachen Am 18. Oktober wird im Neunkirchner Föhrenwald wieder für den guten Zweck gelaufen. Für jeden Kilometer gibt es 50 Cent fürs Rote Kreuz. Von Victoria Carina Frühwirth 04.10.2026, 06:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Sonntag, 18. Oktober, heißt es im Föhrenwald in Neunkirchen wieder: Schuhe anziehen und Kilometer sammeln. Beim Benefizlauf "Bleib fit & hilf mit" können Läufer und Walker mit ihrer Bewegung Geld für das Rote Kreuz sammeln.

651 Teilnehmer im Vorjahr

Das Prinzip ist einfach: Jeder gelaufene oder gegangene Kilometer wird von der Sparkasse Neunkirchen mit 50 Cent vergütet. Das Geld kommt anschließend dem Roten Kreuz zugute.

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Wie viel dabei zusammenkommen kann, zeigte sich bereits 2025. Damals waren 651 Teilnehmer auf der Strecke unterwegs und sammelten insgesamt 1.550 Euro für den guten Zweck.

Gesundheitschecks und Kuchen

Auch heuer hoffen die Stadtgemeinde Neunkirchen, das Rote Kreuz und die Sparkasse auf zahlreiche Besucher. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer mitmachen will, kann einfach vorbeikommen und eine der markierten Laufstrecken im Föhrenwald nutzen. Los geht es um 9 Uhr. Die Scheckübergabe ist für 12.30 Uhr geplant.

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Neben dem Benefizlauf dreht sich auch sonst alles um Fitness und Gesundheit. Angeboten werden unter anderem Laktattests sowie Blutdruck- und Blutzuckermessungen.

Die Bilder des Tages i ?

Für die kleinen Läufer und Walker gibt es eine Überraschung aus der Wühlkiste. Auch für eine kleine Stärkung ist gesorgt. Zusätzlich wird Kuchen zum Mitnehmen angeboten.