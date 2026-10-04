Jeder Kilometer bringt Geld – So kannst Du mitmachen

Am Sonntag, 18. Oktober, heißt es im Föhrenwald in Neunkirchen wieder: Schuhe anziehen und Kilometer sammeln. Beim Benefizlauf "Bleib fit & hilf mit" können Läufer und Walker mit ihrer Bewegung Geld für das Rote Kreuz sammeln.
Das Prinzip ist einfach: Jeder gelaufene oder gegangene Kilometer wird von der Sparkasse Neunkirchen mit 50 Cent vergütet. Das Geld kommt anschließend dem Roten Kreuz zugute.
Wie viel dabei zusammenkommen kann, zeigte sich bereits 2025. Damals waren 651 Teilnehmer auf der Strecke unterwegs und sammelten insgesamt 1.550 Euro für den guten Zweck.
Auch heuer hoffen die Stadtgemeinde Neunkirchen, das Rote Kreuz und die Sparkasse auf zahlreiche Besucher. Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wer mitmachen will, kann einfach vorbeikommen und eine der markierten Laufstrecken im Föhrenwald nutzen. Los geht es um 9 Uhr. Die Scheckübergabe ist für 12.30 Uhr geplant.
Neben dem Benefizlauf dreht sich auch sonst alles um Fitness und Gesundheit. Angeboten werden unter anderem Laktattests sowie Blutdruck- und Blutzuckermessungen.
Für die kleinen Läufer und Walker gibt es eine Überraschung aus der Wühlkiste. Auch für eine kleine Stärkung ist gesorgt. Zusätzlich wird Kuchen zum Mitnehmen angeboten.