i Die Josef Springer Beton & Transport GmbH ist insolvent. iStock (Symbolbild) Firma wird geschlossen Zwei Mio. Euro Schulden – Transportfirma in Konkurs Die Josef Springer Beton & Transport GmbH ist insolvent. Rund € 2 Mio. Passiva und 19 Gläubiger stehen im Raum. Von Victoria Carina Frühwirth 03.10.2026, 15:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über das Vermögen der Josef Springer Beton & Transport GmbH ist am Landesgericht in Korneuburg ein Konkursverfahren eröffnet worden. Das bestätigt Günther Moser vom Österreichischen Verband Creditreform.

Corona-Pandemie noch gut überstanden

Das Transportunternehmen mit Sitz in Haslau an der Donau (Bruck/Leitha) besteht seit dem Jahr 2014. Im Firmenbuch scheint Reiner Meidlinger als Geschäftsführer auf.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Firma ist vor allem im Fernverkehr mit Sattelzügen tätig und transportiert Schüttgut. Der Geschäftsverlauf war zunächst positiv, auch die pandemiebedingten Krisenjahre rund um COVID 19 konnte das Unternehmen gut überstehen.

Spritpreise wurden zur Belastung

In den vergangenen Jahren machten sich allerdings steigende Kosten bemerkbar. Vor allem Miete und Treibstoff belasteten das Unternehmen zunehmend. Im März dieses Jahres folgte dann ein schwerer Schlag: Der damalige geschäftsführende Gesellschafter und Kopf des Unternehmens, Josef Springer, verstarb plötzlich und unerwartet.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Springer war vor allem für die Kundenakquise zuständig und verantwortete zudem das Rechnungswesen. Sein Know-how und sein ausgeprägter Geschäftssinn konnten laut Creditreform nicht gleichwertig ersetzt werden. In der Folge gelang es nicht mehr, an die früheren Erfolge anzuschließen. Die Insolvenzantragstellung war schließlich alternativlos. Die Passiva machen rund € 2 Mio. aus. Insgesamt sind 19 Gläubiger von der Insolvenz betroffen.

Die Bilder des Tages i ?

Schlusspunkt: Das Unternehmen soll geschlossen und liquidiert werden. Zur Insolvenzverwalterin wurde RA Dr. Angela Steger bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen über den Österr. Verband Creditreform bis 19.11.2026 anmelden. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 03.12.2026 am Landesgericht in Korneuburg statt.