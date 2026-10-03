i Der Unfall forderte ein Todesopfer (Symbobild). iStock Frontaler Zusammenstoß Tödlicher Crash – 75-Jähriger stirbt nach Kollision Bei einer Frontalkollision in Spielberg kam am Freitagmittag ein 75-jähriger Mann ums Leben. Zwei weitere Personen wurden verletzt. Von Österreich Heute 03.10.2026, 11:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am Freitagmittag kam es auf der Aggsteiner Straße (B33) im Gemeindegebiet von Spielberg bei Melk zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten frontal.

Pkw geriet auf Gegenfahrbahn

Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war laut Polizei in Richtung Melk unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Zeugenaussagen zufolge dürfte der Mann zuvor versucht haben, einen Lkw zu überholen.

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Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw.

75-Jähriger starb noch an Unfallstelle

Für den 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.

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Im zweiten Fahrzeug saßen ein 72-jähriger Mann aus Deutschland und seine 74-jährige Ehefrau. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die B33 war im Bereich der Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt.