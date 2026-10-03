Tödlicher Crash – 75-Jähriger stirbt nach Kollision

Am Freitagmittag kam es auf der Aggsteiner Straße (B33) im Gemeindegebiet von Spielberg bei Melk zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Zwei Pkw kollidierten frontal.
Ein 75-Jähriger aus dem Bezirk Linz-Land war laut Polizei in Richtung Melk unterwegs, als er mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn geriet. Zeugenaussagen zufolge dürfte der Mann zuvor versucht haben, einen Lkw zu überholen.
Dabei kam es zur Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Pkw.
Für den 75-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch an der Unfallstelle.
Im zweiten Fahrzeug saßen ein 72-jähriger Mann aus Deutschland und seine 74-jährige Ehefrau. Beide erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die B33 war im Bereich der Unfallstelle rund zwei Stunden lang gesperrt.