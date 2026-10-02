Alarm in ganz Österreich – Am Samstag schrillen Handys

Am Samstag, 3. Oktober, heulen in ganz Österreich wieder die Sirenen. Gleichzeitig wird auch das Warnsystem AT-Alert auf den Handys getestet. Der bundesweite Zivilschutz-Probealarm läuft zwischen 12 und 13 Uhr.
Los geht es um 12 Uhr mit der klassischen Sirenenprobe. Dabei ist für 15 Sekunden ein Dauerton zu hören. Um 12.15 Uhr folgt das Signal "Warnung": Ein gleichbleibender Dauerton von drei Minuten weist im Ernstfall auf eine Gefahrensituation hin.
Um 12.30 Uhr wird es noch einmal deutlich auffälliger. Dann ertönt für rund eine Minute ein auf- und abschwellender Heulton. Dieses Signal bedeutet im Ernstfall "Alarm" und warnt vor einer unmittelbar bevorstehenden Gefahr. Um 12.45 Uhr folgt schließlich die Entwarnung mit einem einminütigen Dauerton.
LH-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP) dazu: "Die Probe dient der Überprüfung der 2.450 Sirenen und des AT-Alert Warnsystem. Außerdem soll der Bevölkerung die Bedeutung der verschiedenen Signale in Erinnerung gerufen werden. Die Sicherheit von Land und Leuten steht für uns an erster Stelle, im Ernstfall zählt jede Sekunde."
Parallel dazu wird auch AT-Alert getestet. Um 12 Uhr verschickt das Innenministerium österreichweit eine Testwarnung. Um 12.45 Uhr lösen zusätzlich die Landeswarnzentralen der neun Bundesländer eine Meldung für ihr jeweiliges Gebiet aus.
Wichtig für Dich: Auch wenn Dein Handy auf lautlos gestellt ist, kann die Warnung mit voller Lautstärke ertönen. Auf dem Display wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich nur um einen Test handelt und keine Gefahr besteht.
AT-Alert soll die Sirenen ergänzen und Menschen bei Gefahren wie Unwettern, Naturkatastrophen, Überschwemmungen oder Waldbränden direkt über das Mobiltelefon erreichen.