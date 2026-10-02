i Thomas Riffel veranstaltet die Spenden-Tour. privat, Bezirksfeuerwehrkommando Neunkirchen Motorrad-Rallye am 4. Oktober Nach Horror-Brand: Biker sammeln Spenden für Feuerwehr Nach den schweren Föhrenwaldbränden setzen Biker am 4. Oktober ein Zeichen und sammeln Spenden für die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen. Von Victoria Carina Frühwirth 02.10.2026, 09:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach den schweren Föhrenwaldbränden im August wollen Bürger den freiwilligen Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen jetzt etwas zurückgeben. Unter dem Motto "Ihr wart für uns Bürger da, nun sind wir Bürger für euch da" steigt am Sonntag, 4. Oktober, eine große Motorrad-Solidaritätsausfahrt.

"Jetzt wollen wir Bürger Danke sagen"

Veranstalter der Spendenaktion ist Thomas Riffel (52) aus Würflach. Seit Kurzem ist er selbst Mitglied der Feuerwehr Würflach. Die Idee zu der Aktion hatte laut Riffel seine Frau vor rund zwei Monaten ganz privat im eigenen Garten. "Ich freue mich schon sehr auf die Veranstaltung! Es wird ein großer Andrang sein, viele haben sich schon angemeldet", sagt der 52-Jährige im "Heute"-Gespräch.

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Waldbrand im Föhrenwald weitet sich aus i ?

Hintergrund sind die verheerenden Brände im Föhrenwald. Die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen standen damals unter enormer Belastung.

Veranstalter organisiert Motorrad-Tour

"Beim Brand im Föhrenwald haben die Feuerwehren im Bezirk Neunkirchen viel Equipment verloren oder es wurde kaputt, einige Feuerwehrleute wurden damals auch verletzt", erzählt Riffel. "Jetzt wollen wir Bürger Danke sagen und der Feuerwehr mit Spendengeldern etwas zurückgeben." Was ursprünglich als kleinere Solidaritätsausfahrt gedacht war, ist inzwischen deutlich gewachsen. Zahlreiche Unterstützer wirken mit, auch Feuerwehrmitglieder werden selbst auf Motorrädern dabei sein.

Riffel steigt ebenfalls aufs Bike: "Ich bin mit meiner schwarzen Suzuki GSX 650 F vor Ort und fahre mit." Doch die Aktion richtet sich ausdrücklich nicht nur an Motorradfahrer. "Es sind aber auch Nicht-Biker willkommen, die am Straßenrand zuschauen und spenden."

65 Kilometer durch den Bezirk

Treffpunkt für die Motorradfahrer ist am Sonntag, 4. Oktober, um 11 Uhr beim Hornbach-Parkplatz in Bad Fischau-Brunn. Um 12 Uhr startet die rund 65 Kilometer lange Ausfahrt. Die Route führt bis zum Sandoval Loipersbach. Auch eine Spendenmöglichkeit für die Feuerwehren im Bezirk ist vorgesehen.

Die Fahrt führt unter anderem über Reichental, Miesenbach, Puchberg, Grünbach, Höflein, Willendorf, Gerasdorf, Urschendorf, St. Egyden, Neusiedl und Schwarzau. Die geplanten Durchfahrtszeiten liegen zwischen etwa 12.15 Uhr in Reichental und 13.15 Uhr in Schwarzau. Je nach Ablauf können sich die Zeiten um rund zehn bis 15 Minuten verschieben.

FPÖ kündigt 1.000-Euro-Spende an

Auch die Bezirks-FPÖ will die Aktion finanziell unterstützen. Nach Angaben der Partei sollen 1.000 Euro an die Feuerwehren im Bezirk gehen.

Helmut Fiedler: "Unsere Freiwillige Feuerwehr hat bei den verheerenden Waldbränden wirklich Übermenschliches geleistet. Daher ist es für uns nur eine Selbstverständlichkeit, der Wehr mit 1.000 Euro für beschädigtes Gerät unter die Arme zu greifen." FPÖ Niederösterreich

Der Neunkirchner FPÖ-Stadtparteiobmann und Landtagsabgeordnete Helmut Fiedler erklärt dazu: "Unsere Freiwillige Feuerwehr hat bei den verheerenden Waldbränden wirklich Übermenschliches geleistet. Daher ist es für uns nur eine Selbstverständlichkeit, der Wehr mit 1.000 Euro für beschädigtes Gerät unter die Arme zu greifen."

Die Bilder des Tages i ?

Für Besucher gibt es auch am Ziel die Möglichkeit zu spenden. Für Speis und Trank sorgt dort der USV NALO. Die Ankunft der Biker ist zwischen 13.15 und 13.30 Uhr geplant.