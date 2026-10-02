AMS: Hier stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten an

Keine Entspannung am Arbeitsmarkt. Im September ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent gestiegen. Damit verzeichnet das Bundesland laut Arbeitsmarktservice (AMS) den stärksten Anstieg in Österreich.
Konkret waren in Niederösterreich 46.163 Menschen arbeitslos gemeldet. Nimmt man Personen in Schulungen dazu, waren es insgesamt 56.613.
Zum Vergleich: Österreichweit waren im September 381.200 Menschen arbeitslos oder in Schulung. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 6.000 Personen beziehungsweise 1,6 Prozent.
Auffällig ist die unterschiedliche Entwicklung bei Frauen und Männern. Im Vergleich zum September des Vorjahres waren 2.285 Frauen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem kräftigen Anstieg von 11,3 Prozent.
Bei den Männern kamen 1.004 Arbeitslose hinzu. Hier beträgt das Plus 4,4 Prozent.
Trotz der steigenden Arbeitslosigkeit gibt es auch Bewegung am Arbeitsmarkt. "Bis Ende September wurden mit 59.996 mehr freie Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt als im selben Vergleichszeitraum des Vorjahres (+0,5 Prozent). Häufig passen Angebot und Nachfrage nicht auf Anhieb zusammen", so AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern.
Gleichzeitig geht die Zahl der offenen Stellen zurück. Derzeit sind in Niederösterreich rund 12.600 Stellen verfügbar. Gegenüber September 2025 ist das ein Minus von 3,4 Prozent. In nahezu allen Branchen sank die Zahl der offenen Stellen.
Auch bei den Lehrstellen zeigt die Entwicklung nach unten. Aktuell gibt es 915 offene Lehrstellen, um 2,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum.