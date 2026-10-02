i AMS NÖ-Chefin Sandra Kern: "Häufig passen Angebot und Nachfrage nicht auf Anhieb zusammen." photonews.at/Georges Schneider Ein Plus von 7,7 Prozent AMS: Hier stieg die Arbeitslosigkeit am stärksten an Niederösterreich verzeichnet im September den stärksten Anstieg bei den Arbeitslosen. Besonders stark betroffen sind Frauen. Von Österreich Heute 02.10.2026, 09:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Keine Entspannung am Arbeitsmarkt. Im September ist die Zahl der arbeitslos gemeldeten Menschen in Niederösterreich im Vergleich zum Vorjahr um 7,7 Prozent gestiegen. Damit verzeichnet das Bundesland laut Arbeitsmarktservice (AMS) den stärksten Anstieg in Österreich.

Konkret waren in Niederösterreich 46.163 Menschen arbeitslos gemeldet. Nimmt man Personen in Schulungen dazu, waren es insgesamt 56.613.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Zum Vergleich: Österreichweit waren im September 381.200 Menschen arbeitslos oder in Schulung. Gegenüber dem Vorjahresmonat entspricht das einem Plus von 6.000 Personen beziehungsweise 1,6 Prozent.

Frauen besonders stark betroffen

Auffällig ist die unterschiedliche Entwicklung bei Frauen und Männern. Im Vergleich zum September des Vorjahres waren 2.285 Frauen mehr arbeitslos gemeldet. Das entspricht einem kräftigen Anstieg von 11,3 Prozent.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Bei den Männern kamen 1.004 Arbeitslose hinzu. Hier beträgt das Plus 4,4 Prozent.

Trotz der steigenden Arbeitslosigkeit gibt es auch Bewegung am Arbeitsmarkt. "Bis Ende September wurden mit 59.996 mehr freie Stellen mit einer passenden Arbeitskraft besetzt als im selben Vergleichszeitraum des Vorjahres (+0,5 Prozent). Häufig passen Angebot und Nachfrage nicht auf Anhieb zusammen", so AMS-Landesgeschäftsführerin Sandra Kern.

Weniger Jobs und Lehrstellen offen

Gleichzeitig geht die Zahl der offenen Stellen zurück. Derzeit sind in Niederösterreich rund 12.600 Stellen verfügbar. Gegenüber September 2025 ist das ein Minus von 3,4 Prozent. In nahezu allen Branchen sank die Zahl der offenen Stellen.

Die Bilder des Tages i ?

Auch bei den Lehrstellen zeigt die Entwicklung nach unten. Aktuell gibt es 915 offene Lehrstellen, um 2,3 Prozent weniger als im Vergleichszeitraum.