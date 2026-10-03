Graffitis: Hier greifen Jugendliche legal zur Spraydose

Spraydose in die Hand und los geht's: Am Samstag, 26. September, stand der Mödlinger Skateplatz ganz im Zeichen der Graffiti-Kunst. Nachdem ein bereits im Sommer geplanter Workshop wegen der hohen Temperaturen nicht stattfinden konnte, passte diesmal das Wetter.
Das kostenlose Angebot der Mobilen Jugendarbeit Mödling (MOJA) richtete sich vor allem an Jugendliche, die bisher noch keine Erfahrung mit Graffiti gesammelt hatten. Unter professioneller Anleitung lernten die Teilnehmer, wie ein Bild aufgebaut wird, wie die Spraydose richtig geführt wird und welche Techniken es gibt.
Dabei ging es aber nicht nur um die Kunst selbst. Auch die rechtlichen Spielregeln wurden erklärt. Die Jugendlichen erfuhren, wo Sprayen erlaubt ist und welche legalen Möglichkeiten es gibt.
Am Mödlinger Skateplatz können sie das Gelernte gleich weiter ausprobieren: Die dafür vorgesehenen Flächen gelten als legale Graffiti-Wände und dürfen auch künftig genutzt werden.
Finanziert wurde der Workshop vom Jugendreferat sowie vom Referat für den Öffentlichen Raum der Stadtgemeinde Mödling. Jugendstadtrat Stephan Schimanowa (SPÖ) und Gemeinderätin Susanne Bauer-Rupprecht (Grüne) zeigten sich mit der Aktion zufrieden und bedankten sich beim Organisationsteam.
Wer beim Workshop auf den Geschmack gekommen ist, kann also weiterüben – ganz legal und mitten in Mödling.