i v.l.n.r.: Stadtbad-Dienststellenleiter Gemeinderat Mehmed Alajbeg, Gabriela Bone-Geyer, Bürgermeisterin Silvia Drechsler, Stadtrat Markus Gilly, Claudia Haider-Kasztler und Stadtrat Tim Pöchhacker Stadtgemeinde Mödling Vierbeiner im Wasser Hunde erobern zum Saisonende das Stadtbad Mödling Zum Abschluss der Freibadsaison durften in Mödling die Hunde ins Becken. Zahlreiche Vierbeiner nutzten den beliebten Hundebadetag. Von Victoria Carina Frühwirth 23.09.2026, 04:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vergnügen auf vier Pfoten! Beim Stadtfest am Samstag, 19. September, kamen in Mödling nicht nur die Menschen auf ihre Kosten. Im Stadtbad wartete auf die Vierbeiner ein ganz besonderes Highlight.

Entchlortes Badewasser

Zum Saisonende wurde das Erlebnisbecken wie schon in den vergangenen Jahren entchlort und für Hunde freigegeben. Zahlreiche Vierbeiner ließen sich diese Gelegenheit nicht entgehen und stürzten sich ins kühle Nass.

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Für Ordnung rund um das Becken sorgten die Mödlinger Dog- & Waste-Watcher. Auch Bürgermeisterin Silvia Drechsler (SPÖ) zeigte sich begeistert vom großen Andrang. "Den letzten Tag für die Hunde frei zu machen war wirklich eine sensationelle Idee!", sagte sie. Der Hundebadetag geht auf die Initiative einer Mödlingerin zurück. Heuer wurde die Aktion bereits zum dritten Mal durchgeführt.

Die Bilder des Tages i ?

Mehrere Hunde-Schwimmtage in ganz NÖ

Auch in anderen Teilen Niederösterreichs durften Vierbeiner heuer die Freibäder erobern: Im Heidebad Hausmening (Bezirk Amstetten) fand der Hundebadetag am 7. September statt.

Gleich zwei Tage lang gehörte das Stadtbad Hollabrunn am 19. und 20. September den Hunden. Im Weinlandbad Mistelbach wurde am 20. September bereits zum fünften Mal zum Hundebadetag geladen.