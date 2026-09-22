Emmersdorfs Bürgermeister Georg Ertl tritt zurück

Politischer Wechsel in Emmersdorf an der Donau (Bezirk Melk): Bürgermeister Georg Ertl (ÖVP) hat sein Amt mit 21. September 2026 zurückgelegt. Am Dienstag, 22. September, wurde sein Rücktritt öffentlich bekannt gegeben.
Ertl begründet seinen Schritt mit "gesundheitlichen und familiären Gründen". Er bedankt sich bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, sich in den vergangenen Jahren für die Marktgemeinde einzusetzen. Seine Zeit als Bürgermeister bezeichnet er als "wertvolle und prägende Erfahrung", die er "mit großer Dankbarkeit in Erinnerung" behalten werde.
Für die weitere Arbeit der Gemeinde wünscht Ertl dem Gemeinderat und den Mitarbeitern alles Gute und viel Erfolg. Auch den Emmersdorfern dankt er für die gemeinsame Zeit.
Mit Ertls Rücktritt kommt es zu einer weiteren personellen Veränderung. Die geschäftsführende Gemeinderätin Julia Ertl legt ebenfalls ihr Mandat nieder. Die Gemeinde bedankt sich bei ihr unter anderem für ihre Arbeit rund um die Ferienspiele.
Bis zur Wahl eines neuen Bürgermeisters übernimmt Vizebürgermeister Franz-Josef Pichler die Amtsgeschäfte. Gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Mitarbeitern soll er dafür sorgen, dass sämtliche laufenden Aufgaben und Projekte weitergeführt werden.
Wer Georg Ertl nachfolgt, ist noch offen. Darüber wird derzeit in den zuständigen Gremien beraten. Der neue Bürgermeister wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom Gemeinderat gewählt.
Ertl war erst seit 2025 Bürgermeister von Emmersdorf. Damals folgte der ÖVP-Politiker auf Richard Hochratner von der Bürgernahen Liste Emmersdorf, der das Amt seit 2020 ausgeübt hatte. Damit endet Ertls Amtszeit bereits nach rund eineinhalb Jahren. Mit dem Rücktritt verliert Emmersdorf innerhalb weniger Jahre bereits den zweiten Bürgermeister.