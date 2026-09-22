i Georg Ertl legt sein Amt als Bürgermeister von Emmersdorf (Bezirk Melk) zurück. VPNÖ Überraschender Schritt Emmersdorfs Bürgermeister Georg Ertl tritt zurück Georg Ertl legt sein Amt als Bürgermeister von Emmersdorf (Bezirk Melk) zurück. Als Gründe nennt er gesundheitliche und familiäre Gründe. Von Victoria Carina Frühwirth 22.09.2026, 15:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Politischer Wechsel in Emmersdorf an der Donau (Bezirk Melk): Bürgermeister Georg Ertl (ÖVP) hat sein Amt mit 21. September 2026 zurückgelegt. Am Dienstag, 22. September, wurde sein Rücktritt öffentlich bekannt gegeben.

Ehemaliger Bürgermeister dankt Emmersdorf

Ertl begründet seinen Schritt mit "gesundheitlichen und familiären Gründen". Er bedankt sich bei der Bevölkerung für das entgegengebrachte Vertrauen und die Möglichkeit, sich in den vergangenen Jahren für die Marktgemeinde einzusetzen. Seine Zeit als Bürgermeister bezeichnet er als "wertvolle und prägende Erfahrung", die er "mit großer Dankbarkeit in Erinnerung" behalten werde.

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Für die weitere Arbeit der Gemeinde wünscht Ertl dem Gemeinderat und den Mitarbeitern alles Gute und viel Erfolg. Auch den Emmersdorfern dankt er für die gemeinsame Zeit.

Vize übernimmt vorläufig

Mit Ertls Rücktritt kommt es zu einer weiteren personellen Veränderung. Die geschäftsführende Gemeinderätin Julia Ertl legt ebenfalls ihr Mandat nieder. Die Gemeinde bedankt sich bei ihr unter anderem für ihre Arbeit rund um die Ferienspiele.

Franz-Josef Pichler, Vizebürgermeister von Emmersdorf zVg.

Bis zur Wahl eines neuen Bürgermeisters übernimmt Vizebürgermeister Franz-Josef Pichler die Amtsgeschäfte. Gemeinsam mit dem Gemeinderat und den Mitarbeitern soll er dafür sorgen, dass sämtliche laufenden Aufgaben und Projekte weitergeführt werden.

Nachfolge ungewiss

Wer Georg Ertl nachfolgt, ist noch offen. Darüber wird derzeit in den zuständigen Gremien beraten. Der neue Bürgermeister wird entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen vom Gemeinderat gewählt.

Die Bilder des Tages i ?

Ertl war erst seit 2025 Bürgermeister von Emmersdorf. Damals folgte der ÖVP-Politiker auf Richard Hochratner von der Bürgernahen Liste Emmersdorf, der das Amt seit 2020 ausgeübt hatte. Damit endet Ertls Amtszeit bereits nach rund eineinhalb Jahren. Mit dem Rücktritt verliert Emmersdorf innerhalb weniger Jahre bereits den zweiten Bürgermeister.