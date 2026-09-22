i FPÖ Niederösterreich-Chef Udo Landbauer in dem Videobeitrag. Screenshot Er fehlt bei Sitzungen Schwere OP: Landbauer nimmt sich Zeit für seine Tochter Die Tochter von FPÖ Niederösterreich-Chef Udo Landbauer hatte eine schwere Wirbelsäulen-OP. Deshalb müsse er diese Woche bei Terminen kürzertreten. Von Erich Wessely 22.09.2026, 15:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In einem sehr persönlichen Video auf Social Media wandte sich FPNÖ-Chef und Landeshauptfrau-Stellvertreter Udo Landbauer an die Öffentlichkeit.

Um Gerüchte über sein Fehlen bei wichtigen Sitzungen vorzubeugen, stellte Landbauer in dem kurzen, knapp eineinhalb Minuten langen Clip klar: "Ich werde diese Woche weder an der Regierungsklausur noch an der Landtagssitzung teilnehmen, sondern mich ausnahmsweise vertreten lassen."

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Schwere OP an der Wirbelsäule

Der Grund: "Weil meine Tochter dieser Tage eine schwere Operation an der Wirbelsäule hatte. Die Operation ist wunderbar nach Plan verlaufen und sie befindet sich Gott sei Dank auch schon wieder am Weg der Besserung Allerdings steht jetzt die Rehabilitation am Programm."

Diese werde besonders in den ersten Tagen viel Energie in Anspruch nehmen. "Ich habe mich daher entschieden, besonders in diesen ersten Tagen meiner Tochter, aber auch meiner Frau beizustehen und hier zu unterstützen." Das sei der Grund, warum er diese Woche keine Termine, also auch keine Regierungsklausur und Landtag, wahrnehmen könne. Das Wohlergehen seiner vierjährigen Tochter stehe jetzt im Vordergrund.

Er freue sich aber, dann wieder umso mehr mit voller Kraft im Geschehen dabei sein zu können.