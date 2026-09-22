Schwerer Crash auf B38 – Frau mit Heli ins Spital

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag auf der B38 bei Karlstift im Bezirk Gmünd: Zwei Pkw-Lenker aus Oberösterreich waren in Richtung Freistadt unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall kam.
Der Zusammenstoß war heftig. Das Auto einer Lenkerin wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert und landete im Straßengraben. Der zweite Wagen blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen.
Die Frau im Straßengraben wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Einsatzkräfte mussten sie aus ihrem Fahrzeug bergen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christophorus in ein Krankenhaus geflogen.
Für die Rettungs- und Bergearbeiten musste die Böhmerwald Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren Karlstift, Bad Großpertholz, Langschlag und Weitra standen im Einsatz. Auch Polizei und Rettung rückten zur Unfallstelle aus.
Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge und sicherte die Unfallstelle ab. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Aufräumarbeiten beendet und die B38 konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.
Wie genau es zu dem Auffahrunfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.