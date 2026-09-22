i Auf der B38 bei Karlstift krachten zwei Autos zusammen. FF Karlstift Auffahrunfall in Karlstift Schwerer Crash auf B38 – Frau mit Heli ins Spital Auf der B38 bei Karlstift krachten zwei Autos zusammen. Eine Lenkerin wurde verletzt und mit dem Hubschrauber ins Spital geflogen. Von Victoria Carina Frühwirth 22.09.2026, 10:10 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schwerer Verkehrsunfall am Dienstag auf der B38 bei Karlstift im Bezirk Gmünd: Zwei Pkw-Lenker aus Oberösterreich waren in Richtung Freistadt unterwegs, als es aus noch ungeklärter Ursache zu einem Auffahrunfall kam.

Auto kracht in den Straßengraben

Der Zusammenstoß war heftig. Das Auto einer Lenkerin wurde durch die Wucht des Aufpralls von der Straße geschleudert und landete im Straßengraben. Der zweite Wagen blieb schwer beschädigt auf der Fahrbahn stehen.

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Verletzte Frau nach Auffahrunfall in Gmünd i ?

Die Frau im Straßengraben wurde bei dem Unfall unbestimmten Grades verletzt. Einsatzkräfte mussten sie aus ihrem Fahrzeug bergen. Nach der Erstversorgung wurde sie mit dem Rettungshubschrauber Christophorus in ein Krankenhaus geflogen.

B38 komplett gesperrt

Für die Rettungs- und Bergearbeiten musste die Böhmerwald Straße komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren Karlstift, Bad Großpertholz, Langschlag und Weitra standen im Einsatz. Auch Polizei und Rettung rückten zur Unfallstelle aus.

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Die Feuerwehr kümmerte sich um die Bergung der Fahrzeuge und sicherte die Unfallstelle ab. Nach rund eineinhalb Stunden waren die Aufräumarbeiten beendet und die B38 konnte wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Die Bilder des Tages i ?

Wie genau es zu dem Auffahrunfall kommen konnte, ist noch unklar. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.