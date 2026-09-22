Ansturm auf Sozialmarkt: Zahl der Einkäufe verdoppelt

Der Samaritermarkt "SamMa" in Ebreichsdorf ist für viele Menschen zu einer wichtigen Anlaufstelle geworden. Menschen mit geringem Einkommen können hier Lebensmittel und Produkte des täglichen bedarfs zu stark vergünstigten Preisen einkaufen.
Wie groß der Bedarf mittlerweile ist, zeigt die aktuelle Entwicklung: Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Zahl der täglichen Einkäufe verdoppelt.
Derzeit gibt es über 300 Einkaufsberechtigte, von Juni bis Mitte September kamen 50 neue hinzu. Die Einkäufe schnellten von rund 500 auf monatlich jetzt 1.000 bis 1.200 Einkäufe in die Höhe.
"Wir sind uns dieser großen sozialen Verantwortung bewusst und wollen auch weiterhin in der Region für jene da sein, die unsere Unterstützung besonders dringend benötigen", so Ralph Ebhart, Geschäftsführer des Samariterbund-Sozialdienstes.
"Mit der steigenden Zahl an Einkäufen wächst auch der Bedarf an Spenden. Besonders benötigt werden haltbare Lebensmittel sowie Hygieneartikel. Diese können direkt während der Öffnungszeiten im Samaritermarkt Ebreichsdorf abgegeben werden", so Bettina Jelenko vom Samaritermarkt Ebreichsdorf. Auch ehrenamtliche Mitarbeiter werden immer wieder gesucht.
Ein wichtiger Ort der Begegnung – besonders für alleinstehende Kunden – ist die im Samaritermarkt integrierte Plauderecke. Hier wird kostenlos Kaffee und Kuchen angeboten.
Ab 7. September gelten im SamMa Ebreichsdorf folgende Öffnungszeiten:
Montag: 16 bis 18 Uhr
Dienstag: 10 bis 12 Uhr
Mittwoch: 10 bis 12 Uhr
Donnerstag: 10 bis 14 Uhr
Freitag: 10 bis 14 Uhr
Samstag: 9.30 bis 11.30 Uhr
Auch Unternehmen, Vereine und Schulen können helfen. Eine Möglichkeit ist die Aufstellung eines Samariterbund-Wagerls, in dem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Mitglieder, Eltern oder Schülerinnen und Schüler Lebensmittel und Hygieneartikel für den Sozialmarkt sammeln können.
Darüber hinaus sucht das SamMa-Team weitere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Unterstützung wird sowohl direkt in der Filiale als auch bei der Abholung gespendeter Lebensmittel benötigt.
Wer Lebensmittel oder Hygieneartikel spendet, eine Sammelaktion organisiert oder ehrenamtlich mithilft, trägt dazu bei, dass der Samaritermarkt auch weiterhin für jene Menschen da sein kann, die seine Unterstützung benötigen.