StartseiteÖsterreichNiederösterreich
Die Beamten kontrollierten einen 37-jährigen Pkw-Lenker aus <a data-li-document-ref=Wiener Neustadt." fetchpriority="high" />
Die Beamten kontrollierten einen 37-jährigen Pkw-Lenker aus Wiener Neustadt.
Getty Images (Symbolbild)
Polizeikontrolle in Krems

Lenker ohne Führerschein unterwegs – Drogentest positiv

Ein 37-Jähriger wurde in Krems von der Polizei gestoppt. Er hatte keine Lenkberechtigung, Alkohol- und Drogentest waren positiv.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
22.09.2026, 04:00
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Bei einer Verkehrskontrolle in Krems an der Donau machten Polizisten am Mittwoch, 16. September, gegen 14.20 Uhr gleich mehrere brisante Entdeckungen.

Drogenlenker rammt Biker in Rettungsgasse: 450 € Strafe

Lenker hatte keinen Führerschein

Die Beamten kontrollierten einen 37-jährigen Pkw-Lenker aus Wiener Neustadt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann derzeit gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Doch damit nicht genug: Sowohl ein Alkoholtest als auch ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Eine anschließende ärztliche Untersuchung verweigerte der 37-Jährige.

Polizeikontrolle! 42 Führerscheine auf einen Schlag weg

Anzeige auch gegen Autobesitzerin

Für den Lenker hat die Kontrolle nun Konsequenzen. Er wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.

Auch die Zulassungsbesitzerin des Autos muss mit einer Anzeige rechnen. Ihr wird vorgeworfen, dem Mann das Fahrzeug überlassen zu haben.

VF,22.09.2026, 04:00
Mehr zum Thema
Krems an der DonauDrogenAlkolenkerDrogenmissbrauch

Weiterlesen

Weitere Storys
KontrolleAuto
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote