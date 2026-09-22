Lenker ohne Führerschein unterwegs – Drogentest positiv

Bei einer Verkehrskontrolle in Krems an der Donau machten Polizisten am Mittwoch, 16. September, gegen 14.20 Uhr gleich mehrere brisante Entdeckungen.
Die Beamten kontrollierten einen 37-jährigen Pkw-Lenker aus Wiener Neustadt. Dabei stellte sich heraus, dass der Mann derzeit gar keine gültige Lenkberechtigung besitzt.
Doch damit nicht genug: Sowohl ein Alkoholtest als auch ein Drogenschnelltest verliefen positiv. Eine anschließende ärztliche Untersuchung verweigerte der 37-Jährige.
Für den Lenker hat die Kontrolle nun Konsequenzen. Er wird bei der zuständigen Verwaltungsbehörde angezeigt.
Auch die Zulassungsbesitzerin des Autos muss mit einer Anzeige rechnen. Ihr wird vorgeworfen, dem Mann das Fahrzeug überlassen zu haben.