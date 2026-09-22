i "Früher hätte ein Projekt wie dieses ein ganzes Entwicklerteam gebraucht", sagt Christoph Sieghart. zVg. / Christoph Sieghart Website für Perchtoldsdorf Damit findest du sofort den passenden Heurigen für dich Wer in Perchtoldsdorf zum Heurigen will, findet nun online auf einen Blick, wo gerade ausg'steckt ist. Entstanden ist die Plattform als Sommer-Hobby. Von Victoria Carina Frühwirth 22.09.2026, 07:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Frage gehört in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling, NÖ) fast zum Alltag: Wo ist heute ausg'steckt? Eine neue Webseite soll darauf ab sofort schnell die passende Antwort liefern. Unter perchtoldsdorf.cc gibt es einen digitalen Heurigenkalender für den bekannten Weinort südlich von Wien.

Sommerprojekt mit KI-Unterstützung

Das Besondere daran: Hinter der Plattform steckt keine große Agentur. Initiator Christoph Sieghart entwickelte das Angebot als privates Sommerprojekt. Er setzte dabei auf Künstliche Intelligenz.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

"Früher hätte ein Projekt wie dieses ein ganzes Entwicklerteam gebraucht", sagt Sieghart. KI ersetze weder das Gespür für den Ort noch die Tradition, habe aber Programmierhürden abgebaut und viel Fleißarbeit übernommen.

Filtern nach eigenen Vorlieben

Herzstück der Seite sind die aktuellen Aussteckzeiten der 33 Heurigen im Ort. Dazu kommen Fotos und praktische Filter. So lässt sich etwa gezielt nach Betrieben mit Gastgarten, Kartenzahlung oder barrierefreiem Zugang suchen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Auch eine Online-Tischreservierung ist vorgesehen. Termine können aufs Smartphone übernommen werden, außerdem lässt sich ein Heurigenkalender als PDF samt QR-Codes erstellen.

Kostenlose Info-Website

Wer nicht nur wissen will, wo gerade ausgeschenkt wird, bekommt auf der Plattform zusätzlich Geschichten rund um Wein und Heurigenkultur in Perchtoldsdorf.

Die Bilder des Tages i ?

Die Webseite funktioniert direkt im Browser. Eine eigene App muss dafür nicht heruntergeladen werden. Das Angebot soll für Gäste und Einheimische kostenlos bleiben.