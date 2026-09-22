Damit findest du sofort den passenden Heurigen für dich

Die Frage gehört in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling, NÖ) fast zum Alltag: Wo ist heute ausg'steckt? Eine neue Webseite soll darauf ab sofort schnell die passende Antwort liefern. Unter perchtoldsdorf.cc gibt es einen digitalen Heurigenkalender für den bekannten Weinort südlich von Wien.
Das Besondere daran: Hinter der Plattform steckt keine große Agentur. Initiator Christoph Sieghart entwickelte das Angebot als privates Sommerprojekt. Er setzte dabei auf Künstliche Intelligenz.
"Früher hätte ein Projekt wie dieses ein ganzes Entwicklerteam gebraucht", sagt Sieghart. KI ersetze weder das Gespür für den Ort noch die Tradition, habe aber Programmierhürden abgebaut und viel Fleißarbeit übernommen.
Herzstück der Seite sind die aktuellen Aussteckzeiten der 33 Heurigen im Ort. Dazu kommen Fotos und praktische Filter. So lässt sich etwa gezielt nach Betrieben mit Gastgarten, Kartenzahlung oder barrierefreiem Zugang suchen.
Auch eine Online-Tischreservierung ist vorgesehen. Termine können aufs Smartphone übernommen werden, außerdem lässt sich ein Heurigenkalender als PDF samt QR-Codes erstellen.
Wer nicht nur wissen will, wo gerade ausgeschenkt wird, bekommt auf der Plattform zusätzlich Geschichten rund um Wein und Heurigenkultur in Perchtoldsdorf.
Die Webseite funktioniert direkt im Browser. Eine eigene App muss dafür nicht heruntergeladen werden. Das Angebot soll für Gäste und Einheimische kostenlos bleiben.