i Nach einem Schaden an einer Oberleitung konnte die Strecke nicht mehr befahren werden. APA-Images / Harald Dostal (Symbolbild) Keine WC-Anlage ÖBB-Fahrgäste sitzen stundenlang am Bahnhof fest Eine Oberleitungsstörung stoppte am Samstag eine Fahrt von Wien nach Bratislava. Zahlreiche Fahrgäste mussten stundenlang in Marchegg warten. Von André Wilding 22.09.2026, 07:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eigentlich sollte die Fahrt von Wien nach Bratislava nur rund eine Stunde dauern. Doch für zahlreiche Fahrgäste endete die Reise am Samstag vorerst am Bahnhof Marchegg in Niederösterreich. Dort mussten sie stundenlang auf eine Weiterfahrt warten.

"Wir wollten mit dem RX8 von Wien nach Bratislava fahren", berichtet ein betroffener Fahrgast im Gespräch mit der "Kronen Zeitung".

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Der Zug verließ den Wiener Hauptbahnhof um 13.15 Uhr. Bereits kurze Zeit später war in Leopoldsdorf Schluss. Nach einem Schaden an einer Oberleitung konnte die Strecke nicht mehr befahren werden, wie ÖBB-Pressesprecher Christopher Seif der "Krone" bestätigt.

Busse bringen Fahrgäste nach Marchegg

Mehrere Busse sollten die gestrandeten Fahrgäste anschließend nach Marchegg im Bezirk Gänserndorf bringen. Dort sollte die Reise mit einem anderen Zug weitergehen.

"Mit der Info, dass dort schon nach 15 Minuten Wartezeit ein anderer Zug kommen würde", erzählt der Betroffene in der Tageszeitung weiter. Doch der Bus erreichte Marchegg erst um 14.40 Uhr. "Da hätten wir eigentlich schon in der Slowakei sein sollen."

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Nach Einschätzung des Fahrgasts warteten rund 200 Personen am Bahnhof. Dort gab es für sie allerdings ein weiteres Problem: Eine zugängliche WC-Anlage stand ihnen nicht zur Verfügung.

"Und das ÖBB-Mitarbeiter-WC durften wir nicht benutzen", ärgert sich der Fahrgast in der "Kronen Zeitung".

Taxifahrt kostet mehr als 100 Euro

Die Toiletten für Fahrgäste sind in Marchegg über das Bahnhofsgasthaus "Zur Schiene" erreichbar. Ausgerechnet am Samstag hatte das Lokal allerdings Ruhetag.

Nach rund vier Stunden Wartezeit entschieden sich schließlich mehrere Fahrgäste für eine andere Lösung und nahmen ein Taxi, heißt es in dem Bericht.

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Die Weiterfahrt über die Grenze hatte ihren Preis - laut Schilderung kostete die Taxifahrt mehr als 100 Euro.