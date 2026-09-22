i Bei einem Unfall in Heiligenkreuz wurde ein Pritschenwagen gegen eine Bank geschleudert. Freiwillige Feuerwehr Heiligenkreuz Schwerer Unfall auf der B11 Frau sitzt auf Parkbank – Pritsche kracht dagegen Bei einem Unfall in Heiligenkreuz wurde ein Pritschenwagen gegen eine Bank geschleudert. Eine dort sitzende Frau (41) wurde schwer verletzt. Von Victoria Carina Frühwirth 22.09.2026, 12:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 41-Jährige wurde am Montagnachmittag, 21. September, in Heiligenkreuz (Bezirk Baden) an einer Bushaltestelle schwer verletzt. Nach einem Zusammenstoß mit einem Auto war ein Pritschenwagen von der Straße abgekommen und gegen die Bank geprallt, auf der sie scheinbar auf den Bus gewartet hatte.

Pritschenwagen prallt gegen besetzte Bank

Der Unfall ereignete sich laut Polizei am 21. September gegen 14.10 Uhr. Ein 58-Jähriger aus dem Bezirk Tulln war mit dem Pritschenwagen auf der B11 von Alland Richtung Heiligenkreuz unterwegs. Zeitgleich wollte eine 88-jährige Autofahrerin aus dem Bezirk Baden von der L4001 nach rechts auf die B11 einbiegen. Dabei stießen die Fahrzeuge rechtwinklig zusammen.

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Heiligenkreuz: Pritsche kracht in Frau auf Parkbank i ?

Durch die Kollision geriet der Klein-Lkw von der Fahrbahn und krachte gegen die Parkbank bei der Bushaltestelle. Dort saß die 41-Jährige aus dem Bezirk Baden. Anschließend überschlug sich der Pritschenwagen und blieb seitlich neben der Straße liegen.

Ersthelfer schlugen Alarm und leisteten Erste Hilfe, berichtet die Feuerwehr Alland. Die schwer verletzte Frau wurde mit dem Notarzthubschrauber "Christophorus 3" ins Uniklinikum Wiener Neustadt geflogen.

Feuerwehr befreit Lenker mit Glassäge

Auch der 58-jährige Lenker benötigte Hilfe: Er war in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Die Feuerwehren Alland und Heiligenkreuz sicherten den Pritschenwagen zunächst gegen weiteres Umkippen. Danach entfernten die Einsatzkräfte die Frontscheibe mit einer Glassäge und befreiten den Mann.

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Laut Polizei erlitt der 58-Jährige leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn ins Landesklinikum Baden. Die Autolenkerin (88) blieb unverletzt.

B11 in beide Richtungen gesperrt

Für die Bergung musste die Feuerwehr die mit Aluprofilen beladene Pritsche zunächst mit einem Ladekran entladen. Anschließend wurde der schwer beschädigte Klein-Lkw abtransportiert. Auch das zweite Unfallfahrzeug wurde von der Fahrbahn entfernt.

Die Bilder des Tages i ?

Die Einsatzkräfte banden zudem ausgelaufene Betriebsmittel und unterstützten die Polizei bei der Verkehrsregelung. Während der Arbeiten war die B11 in beiden Fahrtrichtungen gesperrt.