i P. Simeon Wester OCist ist neuer Ordensoberer im Stift Heiligenkreuz Stift Heiligenkreuz Neuer Ordensoberer Geheime Wahl – Stift Heiligenkreuz hat neuen Chef Nach drei Tagen haben die 84 wahlberechtigten Mönche eine Entscheidung über die Führung der Gemeinschaft in den nächsten drei Jahren getroffen. Von Niederösterreich Heute 17.09.2026, 13:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach drei Tagen "intensiver Vorbereitungszeit" haben die 84 wahlberechtigten Mönche eine Entscheidung getroffen – die Wahl lief geheim ab.

P. Simeon Wester übernimmt damit die Leitung der Abtei von Abt Maximilian Heim, der sein Amt aus gesundheitlichen Gründen mit Wirkung vom 14. September 2026 niedergelegt hat ("Heute" berichtete). Zuvor gab es interne Querelen und Missbrauchsvorwürfe, sogar der Papst musste sich einschalten.

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Abtpräses Pius Maurer, der die Wahl geleitet hat, freut sich über das dem neuen Administrator entgegengebrachte Vertrauen: "P. Simeon Wester OCist übernimmt eine lebendige, junge Gemeinschaft, die über die Grenzen Niederösterreichs weit hinauswirkt. Der Heilige Stuhl hat die Wahl eines Administrators gewünscht. Ich sehe das als große Chance für den Neugewählten und für die Gemeinschaft von Heiligenkreuz. Der neue Administrator hat die Chance, sich auf die Festigung der rasch gewachsenen Gemeinschaft und auf blos drei Jahre zu konzentrieren. Der Gemeinschaft wurde das Recht geschenkt, dann nach drei Jahren wieder neu zu wählen. Ich wünsche dem neuen Administrator ein gutes Ankommen in der neuen Verantwortung und Gottes Segen für die nächsten drei Jahre."

"In Demut übernehme ich meine neue Aufgabe"

Administrator Pater Simeon Wester wird wie folgt zitiert: "In Demut übernehme ich meine neue Aufgabe und danke meinen Mitbrüdern für das Vertrauen. Als gelernter Kirchenmusiker weiß ich, dass die Stärke eines Orchesters im guten Miteinander liegt. Ich vertraue auf die Hilfe Gottes und bitte alle ums Gebet."

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Abt em. Maximilian Heim OCist sagt: "Ich kenne P. Simeon Wester OCist seit seinem Eintritt im Stift Heiligenkreuz, wo ich ihn auch als Novizenmeister und Juniorenmagister begleitete. Als Kirchenmusiker übernahm er bald Verantwortung für den gregorianischen Choral unseres Klosters, kompetent und demütig. Bei der Gründung von Neuzelle übernahm er in der gleichen Haltung die Leitung des Klosters. Er versteht es, als Organist und Chorleiter die verschiedenen Stimmen zu einem Klang zu vereinen, der die Freude am Herrn ausstrahlt."

Zur Person

Pater Simeon Karl Wester OCist, geboren am 7. April 1965 in Unkel am Rhein, studierte Chorleitung, Gesangspädagogik und Kirchenmusik und schloss sein Studium als Diplom-Musiklehrer ab. Nach langjähriger Tätigkeit als Kirchenmusiker und Chorleiter trat er 2001 in das Stift Heiligenkreuz ein, legte dort 2005 die feierliche Profess ab und schloss 2007 sein Theologiestudium mit dem Mag. theol. ab. Am 24. April 2008 wurde er in Heiligenkreuz durch Christoph Kardinal Schönborn zum Priester geweiht.

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Im Kloster übernahm er den Dienst als Kantor und Stiftsorganist und wurde Dozent für Kirchenmusik und Gregorianik an der Phil.-Theol. Hochschule Benedikt XVI. Heiligenkreuz. Als Kantor war er zudem musikalisch verantwortlich für die weltweit erfolgreiche Gregorianik-CD Chant – Music for Paradise.

Von 2009 bis 2010 war er Novizenmeister. Von 2007 bis 2010 war er Subprior, von 2010 bis 2017 Prior des Stiftes Heiligenkreuz. 2018 übernahm er als Gründungsprior den Aufbau des neuen Zisterzienserpriorats Neuzelle in Brandenburg und leitete die Gemeinschaft bis 2026. Neben seiner Tätigkeit als Prior von Neuzelle ist P. Simeon auch tätig in der monastischen Ausbildung und ist ein gesuchter geistlicher Begleiter. In den vergangenen Jahren hat P. Simeon die Malerei als künstlerische Ausdrucksform entdeckt.

Am 17. September 2026 wurde P. Simeon zum Administrator des Stiftes Heiligenkreuz für die Dauer von drei Jahren gewählt.