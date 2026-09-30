i iStock (Symbolbild) 863.000 Euro Schulden Sinkender Bierkonsum – Privatbrauerei ist insolvent Die Gablitzer Privatbrauerei ist insolvent. Rund 863.000 Euro Schulden drücken das Unternehmen. Jetzt soll aber eine Sanierung gelingen. Von Victoria Carina Frühwirth 30.09.2026, 10:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bittere Nachrichten für Bier-Fans im Wienerwald: Über die Cetius Mons Braumanufaktur GmbH, besser bekannt als Gablitzer Privatbrauerei, wurde am Mittwoch am Landesgericht St. Pölten ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet.

Sinkender Bierkonsum ist schuld

Das Unternehmen betreibt seine Brauerei in Purkersdorf (Bezirk St. Pölten-Land). Laut Angaben der Schuldnerin belaufen sich die Verbindlichkeiten auf rund 863.000 Euro. Betroffen sind rund 28 Gläubiger.

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Als Gründe für die Zahlungsprobleme nennt das Unternehmen vor allem den europaweit rückläufigen Bierkonsum und ein geändertes Konsumverhalten.

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20 Prozent für Gläubiger

Die Brauerei soll fortgeführt und saniert werden. Geplant ist eine Sanierung samt Fortbetrieb. Den Gläubigern wird eine Quote von 20 Prozent angeboten, die innerhalb von zwei Jahren nach Annahme des Sanierungsplans bezahlt werden soll.

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"Der angebotene Sanierungsplan soll aus dem Fortbetrieb des schuldnerischen Unternehmens nach Umsetzung eines Sanierungskonzeptes finanziert werden", erklärt Nemanja Stojanovic vom Kreditschutzverband 1870.

Verhandlung über Plan kurz vor Weihnachten

Zur Insolvenzverwalterin wurde Christine Riess bestellt. Gläubiger können ihre Forderungen bis 10. November 2026 anmelden. Die allgemeine Prüfungs- und Berichtstagsatzung findet am 24. November statt, über den Sanierungsplan soll am 22. Dezember verhandelt werden.

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Ob die traditionsreiche Bierproduktion damit langfristig gesichert werden kann, entscheidet sich nun in den kommenden Monaten.