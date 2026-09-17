i Ein weiterer steirischer Traditionsbetrieb steht vor einer schwierigen Zukunft. (Symbolbild) Bild von Print Room auf Pixabay 1,7 Millionen Schulden Traditionsbetrieb steht nach 136 Jahren vor dem Aus Die Alpenländische Schilderfabrik Gebell GmbH aus Feldkirchen bei Graz (ST) steht vor dem Aus. Das Unternehmen ist insolvent. Von Österreich Heute 17.09.2026, 20:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Über das Vermögen der Alpenländischen Schilderfabrik Gebell GmbH in Feldkirchen bei Graz wurde heute (17. September) ein Konkursverfahren eröffnet.

Das Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz ist für das Verfahren zuständig.

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Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) und KSV1870 sind etwa 65 Gläubiger von der Insolvenz betroffen. Die Verbindlichkeiten betragen rund 1,707 Millionen Euro, diesen stehen Aktiva von etwa 1,667 Millionen Euro zu Liquidationswerten gegenüber.

Das Unternehmen beschäftigt derzeit 25 Mitarbeitende.

Firmenwurzeln reichen bis 1890 zurück

Die Schilderfabrik wurde 1890 in Graz gegründet. Seit Jahrzehnten ist sie auf die Produktion von Verkehrszeichen, Leiteinrichtungen und Schildern spezialisiert. Zu den Kunden zählen Gemeinden, Städte, öffentliche Auftraggeber und Unternehmen.

Darüber hinaus ist das Unternehmen auch in der Kunststoffverarbeitung, Metall- und Drucktechnik sowie im Handel tätig.

Umsatzrückgang als Insolvenzgrund

Laut Geschäftsführung führten vor allem die wirtschaftlichen Entwicklungen der letzten zwei Jahre zur Insolvenz. Die Umsätze seien gesunken, gleichzeitig konnten die Kosten nicht ausreichend angepasst werden. Zusätzlich belasteten hohe Personalkosten den Betrieb, wobei viele Mitarbeitende seit Jahren im Unternehmen tätig sind.

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Eine Fortführung der Schilderfabrik ist nicht geplant. Weder ein Sanierungsplan noch eine dauerhafte Weiterführung sollen angestrebt werden – der Betrieb soll liquidiert werden.