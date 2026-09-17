i Die "Eisperle" reagiert mit vier neuen Sorten auf die Baustelle. Eisperle Vier neue Eissorten "Baustellen-Eis" – hier gibt's Beton zum Schlecken Lustige Idee: Statt sich von ständigen Bauarbeiten vor dem Geschäft ärgern zu lassen, kreierte ein Grazer Eissalon nun vier "Baustellen-Sorten". Von Österreich Heute 17.09.2026, 06:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Betonmischer, Abrissbirne und Schotterglück – klingt nach einer Baustelle, schmeckt aber nach Eis. In der Kaiserfeldgasse in Graz hat das Eisgeschäft "Eisperle" aus der Not eine Tugend gemacht. Schon wieder steht vor der Haustüre in der Kaiserfeldgasse eine Baustelle an – und das, obwohl langwierige Arbeiten gerade erst beendet wurden.

Für viele Geschäftsleute in der Gegend eine Katastrophe, doch die "Eisperle" hält dagegen. Statt sich zu ärgern, steckte das Team des Eisgeschäfts seine Energie in die Entwicklung von vier neuen Eissorten und überrascht nun mit den "Baustellen-Kreationen zum Löffeln".

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Baustelle zum Schlecken

Die Namen der vier neuen Kreationen orientieren sich natürlich an der Baustelle vor der Haustüre: Bei "Abrissbirne" trifft Birnencremeeis auf selbstgemachten Brownie und Zartbitterschokolade.

"Beton & Bohne" kombiniert Kaffeecremeeis mit Schoko-Haselnuss-Fudge und mit weißer Bio-Schokolade überzogenen Waffeln. Im "Betonmischer" stecken Kokoscremeeis, Aktivkohle und selbstgemachter Brownie – durch die Kohle sieht das Eis so aus, als wäre es nicht zum Schlecken, sondern zum Betonieren.

Für das "Schotterglück" gibt es Bio-Joghurtcremeeis mit Orangenöl, Orangenschale, Zimt, Nelken und karamellisierter Birnensauce.

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Baustelle soll Verkauf nicht hindern

Die Aktion soll vor allem mit einem Augenzwinkern auf die neuerlichen Arbeiten aufmerksam machen. Gleichzeitig will die Eisperle daran erinnern, dass die Geschäfte in der Kaiserfeldgasse trotz Baustelle erreichbar bleiben.

Ausgerechnet dort, wo aktuell wieder Bagger und Absperrgitter das Bild bestimmen, gibt es damit zumindest eine Baustelle, vor der man sich gerne anstellt.