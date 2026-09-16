i Warum der Rottweiler auf sein Frauchen losging, ist unklar. Getty Images Per Heli ins Spital Lebensgefahr! Rottweiler geht plötzlich auf Frau los Bei einer Pause in Wies attackierte ein Rottweiler plötzlich seine Besitzerin. Die 54-Jährige wurde lebensgefährlich verletzt. Von Newsdesk Heute 16.09.2026, 18:03 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine kurze Pause beim Spaziergang endete für eine 54-Jährige am Mittwoch mit lebensgefährlichen Verletzungen. Die Frau aus dem Bezirk Deutschlandsberg war gegen Mittag mit ihrem Hund im Ortsteil Gaißeregg in Wies unterwegs.

Gegen 11.50 Uhr setzte sie sich im Schatten eines Baumes nieder. Plötzlich reagierte ihr Rottweiler aggressiv und biss mehrmals zu. Die Frau erlitt schwere Verletzungen am rechten Ober- und Unterarm.

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Trotz ihrer Verletzungen schaffte es die 54-Jährige noch, den rund 50 Kilogramm schweren Rüden einzufangen. Sie legte ihm einen Maulkorb an und band ihn anschließend an einem Baum fest.

Anrainerin leistet Erste Hilfe

Eine Anrainerin bemerkte den Vorfall und eilte der schwer verletzten Frau zu Hilfe. Sie versorgte die 54-Jährige und alarmierte die Einsatzkräfte.

Aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen wurde die Frau mit dem Rettungshubschrauber C12 ins LKH Graz geflogen. Der Rottweiler wurde von Mitarbeitern der Arche Noah abgeholt. Wie es zu der plötzlichen Attacke kommen konnte, ist derzeit noch Gegenstand weiterer Erhebungen.