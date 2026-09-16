i Die Tragödie ereignete sich am Dienstag im Hochschwabgebiet. istock (Symbolbild) Tragödie in Seewiesen Österreicherin stürzt im Hochschwabgebiet in den Tod Tragödie in Seewiesen! Eine 68-jährige Bergsteigerin stürzte am Dienstag bei einer Wanderung im Hochschwabgebiet tödlich ab. Von André Wilding 16.09.2026, 07:52 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine 68-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung reiste am Dienstagvormittag mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Seewiesen an. Von dort stieg sie über markierte Wanderwege alleine in Richtung Voisthalerhütte auf.

Ehemann alarmierte Polizei

Nachdem sich die Frau bis in die Nachmittagsstunden nicht wie gewohnt bei ihrem Ehemann gemeldet hatte, erstattete dieser gegen 17:00 Uhr die Anzeige bei der Polizei.

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Die Alpinpolizei Hochsteiermark leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Mittels Mobiltelefon-Standortbestimmung sowie den Angaben des Ehemannes konnte das Suchgebiet gezielt eingegrenzt werden.

In Felsrinne gefunden

Im Zuge eines Suchfluges mit dem Polizeihubschrauber sichtete die Besatzung die Abgängige in einer steilen Felsrinne. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau vermutlich vom markierten Weg abgekommen und in der Folge etwa 150 Meter über steiles, felsiges Gelände abgestürzt war.

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Zwei Polizeibergführer führten die Erhebungen an der Unfallstelle sowie die spätere Seilbergung mit dem Hubschrauber durch. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.