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Die Tragödie ereignete sich am Dienstag im Hochschwabgebiet.
Die Tragödie ereignete sich am Dienstag im Hochschwabgebiet.
istock (Symbolbild)
Tragödie in Seewiesen

Österreicherin stürzt im Hochschwabgebiet in den Tod

Tragödie in Seewiesen! Eine 68-jährige Bergsteigerin stürzte am Dienstag bei einer Wanderung im Hochschwabgebiet tödlich ab.
André Wilding
Von André Wilding
16.09.2026, 07:52
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Eine 68-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung reiste am Dienstagvormittag mit öffentlichen Verkehrsmitteln nach Seewiesen an. Von dort stieg sie über markierte Wanderwege alleine in Richtung Voisthalerhütte auf.

Österreicher stürzt vor den Augen des Enkels in den Tod

Ehemann alarmierte Polizei

Nachdem sich die Frau bis in die Nachmittagsstunden nicht wie gewohnt bei ihrem Ehemann gemeldet hatte, erstattete dieser gegen 17:00 Uhr die Anzeige bei der Polizei.

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Die Alpinpolizei Hochsteiermark leitete umgehend Fahndungsmaßnahmen ein. Mittels Mobiltelefon-Standortbestimmung sowie den Angaben des Ehemannes konnte das Suchgebiet gezielt eingegrenzt werden.

Frau stirbt bei Ausflug vor den Augen ihrer Familie

In Felsrinne gefunden

Im Zuge eines Suchfluges mit dem Polizeihubschrauber sichtete die Besatzung die Abgängige in einer steilen Felsrinne. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau vermutlich vom markierten Weg abgekommen und in der Folge etwa 150 Meter über steiles, felsiges Gelände abgestürzt war.

Zwei Polizeibergführer führten die Erhebungen an der Unfallstelle sowie die spätere Seilbergung mit dem Hubschrauber durch. Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen nicht vor.

wil,16.09.2026, 07:52
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