i Das E-Bike konnte rasch geortet werden. iStock/deepblue4you Festnahmen Dieser Trick bewahrte Steirer vor fiesen Rad-Dieben Gleich zweimal führten AirTags die steirische Polizei zu gestohlenen Fahrrädern. Zwei Verdächtige wurden ausgeforscht. Von Newsdesk Heute 17.09.2026, 16:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Tracker wurde für mutmaßliche Fahrraddiebe in der Steiermark zum großen Problem. Gleich zwei AirTags führten Polizisten am Mittwoch zu gestohlenen Rädern. Die Ermittlungen brachten die Beamten dabei jeweils auf die Spur eines Kastenwagens.

In den Morgenstunden meldete sich zunächst der Besitzer eines gestohlenen E-Bikes bei der Polizei. Sein Rad war in Graz verschwunden – doch der Mann hatte vorgesorgt und einen AirTag daran angebracht. So konnte er den möglichen Standort seines E-Bikes weitergeben.

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Polizisten machten daraufhin in der Puchstraße einen abgestellten Kastenwagen ohne Lenker ausfindig. Aus dem Laderaum war das akustische Signal des AirTags zu hören.

Drei E-Bikes im Kastenwagen

Nachdem eine mehrstündige Observation erfolglos geblieben war, wurde der Laderaum geöffnet. Darin entdeckten die Beamten drei neuwertige E-Bikes und stellten sie sicher.

Die Polizei konnte den Besitzer des Kastenwagens ausforschen. Der 44-jährige Rumäne wurde vorläufig festgenommen. Bei seiner Einvernahme zeigte er sich laut Polizei geständig und gab an, die drei Fahrräder in der Nacht gestohlen zu haben. Wem die weiteren sichergestellten Räder gehören, wird noch ermittelt.

Doch damit war der AirTag-Einsatz an diesem Tag noch nicht vorbei. Am Abend wurde der Polizei ein weiterer Fahrraddiebstahl gemeldet. Diesmal ging es um das Rad eines Kindes, das bereits am Freitag, 11. September, gestohlen worden war.

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Tracker führte nach Kirchberg

Auch an diesem Fahrrad war ein AirTag angebracht. Der Tracker zeigte schließlich einen Standort in Kirchberg an der Raab in der Südoststeiermark an. Und erneut führte die Spur zu einem abgestellten Kastenwagen ohne Lenker.

Im Fahrzeug fanden die Polizisten drei Fahrräder. Über internationale Ermittlungen wurden zunächst der Besitzer und danach der Lenker des Kastenwagens ausgeforscht. Den 37-jährigen Rumänen nahmen Polizisten in einer Wohnung in Kirchberg vorläufig fest.

Im Gegensatz zum ersten Verdächtigen zeigte sich der 37-Jährige bei seiner Einvernahme nicht geständig. Er gab an, die Fahrräder lediglich für einen Transport übernommen zu haben. Die Ermittlungen zu den rechtmäßigen Besitzern der Räder laufen.