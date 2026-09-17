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Die Bikerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
Die Bikerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen.
Getty Images (Symbolbild)
Eggersdorf bei Graz

Motorradfahrerin bei Crash mit Pkw schwer verletzt

Bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw wurde am Mittwoch eine 42-jährige Motorradfahrerin in Eggersdorf bei Graz schwer verletzt.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 08:15
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Eine 40-Jährige aus dem Bezirk Graz-Umgebung bog am Mittwoch gegen 17:00 Uhr mit ihrem Pkw von der Trattengasse kommend auf die Hauptstraße ab.

Dabei konnte die Autofahrerin laut Polizei in den Verkehrsspiegeln kein herannahendes Fahrzeug sehen.

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Im beinahe selben Moment kam es zu einem seitlichen Zusammenstoß mit einem Motorrad, welches auf der Hauptstraße in Richtung Kühlhauser fuhr.

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In Spital geflogen

Beim Zusammenstoß erlitt die 42-jährige Motorradlenkerin aus dem Bezirk Weiz schwere Verletzungen und musste in das Landeskrankenhaus Graz geflogen (C12) werden.

Alko-Lenker kollidiert mit jungem Biker in Graz

Die Pkw-Lenkerin unterschrieb vor Ort einen Revers und nahm keine medizinische Hilfe in Anspruch.

wil,Akt. 17.09.2026, 08:18, 17.09.2026, 08:15
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