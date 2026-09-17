StartseiteÖsterreichSteiermark
Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort.
Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort.
Getty Images (Symbolbild)
Unfall in Sägewerk

Arbeiter gerät in Zahnrad – Kollege hört seine Schreie

Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Thalheim (Bezirk Murtal) wurde am Mittwoch ein 21-Jähriger schwer verletzt. Er liegt im Krankenhaus.
André Wilding
Von André Wilding
17.09.2026, 07:45
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Der Unfall ereignete sich gegen 21:40 Uhr in einem Säge- und Hobelwerk. Dabei wollten zwei Arbeiter einen Probelauf einer Holzsägeanlage durchführen. Im Zuge dessen verkeilte sich ein Holzlatten im Bereich der Förderanlage.

In Zahnrad geraten

Der 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal, einer der beiden Arbeiter, wollte den Holzlatten wieder auf die Förderanlage legen. Er geriet dabei aber mit seiner Kleidung in ein rotierendes Zahnrad und wurde dort eingeklemmt.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Ein Arbeitskollege hörte die Schreie, schaltete die Anlage sofort aus und verständigte in weiterer Folge die Rettung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verunfallte in das LKH Judenburg eingeliefert.

Landwirt gerät vor Augen des Enkels in Kreiselwender

Sicherheitsvorkehrungen umgangen

Im Zuge der Erhebungen wurde das Arbeitsinspektorat Leoben hinzugezogen. Der Arbeitsinspektor stellte vor Ort fest, dass der 21-Jährige die Sicherheitsvorkehrungen der Anlage umgangen hatte, sodass es zum Unfall kommen konnte.

26-Jähriger bei Forstarbeiten von Felsbrocken getroffen

Ein Fremdverschulden kann dem derzeitigen Erhebungsstand nach ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.

wil,17.09.2026, 07:45
Mehr zum Thema
ArbeitsunfallUnfallArbeitUnglück

Weiterlesen

Weitere Storys
VerletzungRettungÖsterreichSteiermarkLPD SteiermarkRettungseinsatzFeuerwehrFeuerwehreinsatzPolizei
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote