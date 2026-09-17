i Die Rettungskräfte waren rasch vor Ort. Getty Images (Symbolbild) Unfall in Sägewerk Arbeiter gerät in Zahnrad – Kollege hört seine Schreie Bei einem tragischen Arbeitsunfall in Thalheim (Bezirk Murtal) wurde am Mittwoch ein 21-Jähriger schwer verletzt. Er liegt im Krankenhaus. Von André Wilding 17.09.2026, 07:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Unfall ereignete sich gegen 21:40 Uhr in einem Säge- und Hobelwerk. Dabei wollten zwei Arbeiter einen Probelauf einer Holzsägeanlage durchführen. Im Zuge dessen verkeilte sich ein Holzlatten im Bereich der Förderanlage.

In Zahnrad geraten

Der 21-Jährige aus dem Bezirk Murtal, einer der beiden Arbeiter, wollte den Holzlatten wieder auf die Förderanlage legen. Er geriet dabei aber mit seiner Kleidung in ein rotierendes Zahnrad und wurde dort eingeklemmt.

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Ein Arbeitskollege hörte die Schreie, schaltete die Anlage sofort aus und verständigte in weiterer Folge die Rettung. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Verunfallte in das LKH Judenburg eingeliefert.

Sicherheitsvorkehrungen umgangen

Im Zuge der Erhebungen wurde das Arbeitsinspektorat Leoben hinzugezogen. Der Arbeitsinspektor stellte vor Ort fest, dass der 21-Jährige die Sicherheitsvorkehrungen der Anlage umgangen hatte, sodass es zum Unfall kommen konnte.

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Ein Fremdverschulden kann dem derzeitigen Erhebungsstand nach ausgeschlossen werden. Die Ermittlungen der Polizei laufen.