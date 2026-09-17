i ÖSV-Superstar Julia Scheib zVg Abseits der Piste ÖSV-Star Scheib überrascht mit neuem Partner Nach ihrer sensationellen Vorsaison und dem Aufstieg zum Ski-Superstar gibt es bei Julia Scheib jetzt auch abseits der Piste Neuigkeiten. Von Sport Heute 17.09.2026, 17:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Was für ein Aufstieg! Julia Scheib katapultierte sich in der vergangenen Saison endgültig in die absolute Weltspitze. Die Steirerin sorgte mit ihren Erfolgen im Ski-Weltcup für Furore und krönte ihre sensationelle Saison mit dem Gewinn der kleinen Kristallkugel im Riesenslalom.

Aus der erfolgreichen ÖSV-Läuferin wurde innerhalb einer Saison einer der großen heimischen Ski-Stars. Mit dem sportlichen Höhenflug steigt auch Scheibs Bekanntheit weit über den Skisport hinaus.

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Jetzt gibt es beim ÖSV-Superstar auch abseits der Rennpiste Neuigkeiten. Scheib hat einen neuen starken Partner an ihrer Seite: Die 28-Jährige startet eine langfristige Zusammenarbeit mit der Erlebnisregion Südsteiermark.

3-Jahres-Deal für Scheib

Die Partnerschaft beginnt im September 2026 und ist gleich auf drei Jahre ausgelegt. Bis September 2029 wird Scheib als prominentes Gesicht der Region auftreten.

Für die Ski-Heldin ist die Zusammenarbeit kein beliebiger Werbedeal. Scheib ist eng mit ihrer steirischen Heimat verbunden und soll die Südsteiermark künftig aus ihrer persönlichen Perspektive präsentieren.

Dabei stehen nicht nur Wein und Kulinarik im Mittelpunkt. Die Weltcup-Siegerin soll beim Radfahren und Wandern zu sehen sein, besondere Plätze entdecken und Menschen aus der Region treffen.

"Im Weltcup geht es für mich jeden Tag um Leistung und oft um Hundertstelsekunden. Umso wichtiger sind für mich Orte, an denen ich abschalten, Energie tanken und mir bewusst Zeit nehmen kann", sagt Scheib.

Genau dieses Gefühl verbindet sie mit der Region: "Mit Natur, Bewegung, gutem Essen und besonderen Momenten. Ich freue mich darauf, viele neue Seiten der Südsteiermark zu entdecken und die Menschen dabei mitzunehmen."

Scheib zeigt Heimat

Die erste gemeinsame Produktion steht unter dem Motto "Blickwechsel". Scheib erkundet dabei mit dem Rad und zu Fuß die Region, besucht Aussichtspunkte und widmet sich der regionalen Kulinarik.

"Mit Julia Scheib haben wir eine Partnerin gefunden, die für viele Werte steht, die auch die Südsteiermark auszeichnen: Bodenständigkeit, Naturverbundenheit, Leidenschaft und die Freude an Bewegung und Genuss", erklärt Tourismus-Chefin Nicole Reiterer.

In den kommenden Jahren soll die Zusammenarbeit noch persönlicher werden. Scheib wird unter anderem ihre Lieblingsplätze vorstellen und zeigen, wie sie abseits des Skizirkus abschaltet und neue Energie für ihre Rennen tankt.