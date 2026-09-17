StartseiteSportWintersport
Daniel-André Tande wurde Vater.
Daniel-André Tande wurde Vater.
Imago/Instagram
"Willkommen bei uns, Filippa"

Olympiasieger wurde nach Koma-Drama erstmals Vater

Der norwegische Skispringer Daniel-André Tande wurde erstmals Vater, das gab er in einem emotionalen Posting auf Instagram bekannt.
Sport Heute
Von Sport Heute
17.09.2026, 12:44
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Erfreuliche Nachrichten von Ex-Skispringer Daniel-André Tande. Der norwegische Olympiasieger ist erstmals Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Verlobten Karoline Lobben verkündete der 32-Jährige die Geburt seiner Tochter auf Instagram.

Schwangerer Wintersport-Star verrät Wettkampf-Plan

"Willkommen bei uns, Filippa", schrieb das Paar zu mehreren Bildern mit seinem Nachwuchs. Damit geht für Tande ein ereignisreicher Sommer weiter.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Erst vor rund fünf Wochen hatte der ehemalige Skisprung-Star seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Lobben teilte ihre Freude anschließend ebenfalls auf Instagram: "Was für ein Sommer. JA JA JA bis heute. Morgen. Und alle Tage danach."

Nach Schicksalsschlag, Wintersport-Star feiert Hochzeit

Tande hatte seine aktive Karriere vor zwei Jahren beendet. Als Grund nannte der Norweger damals unter anderem die mentalen Folgen seines schweren Sturzes auf der Skiflugschanze in Planica im Jahr 2021.

Nach dem Unfall musste Tande mehrere Tage in einem künstlichen Koma verbringen. Später kehrte er zwar in den Weltcup zurück, ehe er schließlich seine Karriere beendete.

    Sportlich blickt der Norweger auf zahlreiche Erfolge zurück. 2018 gewann er mit dem norwegischen Team bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Gold. Im selben Jahr krönte er sich in Oberstdorf zum Skiflug-Weltmeister. Insgesamt feierte Tande acht Weltcup-Einzelsiege und gewann mit Norwegen zudem dreimal WM-Gold im Team.

    red,17.09.2026, 12:44
    Mehr zum Thema
    SkispringenSki nordischOlympische Winterspiele

    Weiterlesen

    Jetzt Leserreporter werden.
    Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
    So geht's
    Aktuelles
    Unterhaltsames
    Nützliches
    Externe Angebote