i Daniel-André Tande wurde Vater. Imago/Instagram "Willkommen bei uns, Filippa" Olympiasieger wurde nach Koma-Drama erstmals Vater Der norwegische Skispringer Daniel-André Tande wurde erstmals Vater, das gab er in einem emotionalen Posting auf Instagram bekannt. Von Sport Heute 17.09.2026, 12:44 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Erfreuliche Nachrichten von Ex-Skispringer Daniel-André Tande. Der norwegische Olympiasieger ist erstmals Vater geworden. Gemeinsam mit seiner Verlobten Karoline Lobben verkündete der 32-Jährige die Geburt seiner Tochter auf Instagram.

"Willkommen bei uns, Filippa", schrieb das Paar zu mehreren Bildern mit seinem Nachwuchs. Damit geht für Tande ein ereignisreicher Sommer weiter.

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Erst vor rund fünf Wochen hatte der ehemalige Skisprung-Star seiner Partnerin einen Heiratsantrag gemacht. Lobben teilte ihre Freude anschließend ebenfalls auf Instagram: "Was für ein Sommer. JA JA JA bis heute. Morgen. Und alle Tage danach."

Tande hatte seine aktive Karriere vor zwei Jahren beendet. Als Grund nannte der Norweger damals unter anderem die mentalen Folgen seines schweren Sturzes auf der Skiflugschanze in Planica im Jahr 2021.

Nach dem Unfall musste Tande mehrere Tage in einem künstlichen Koma verbringen. Später kehrte er zwar in den Weltcup zurück, ehe er schließlich seine Karriere beendete.

Sportlich blickt der Norweger auf zahlreiche Erfolge zurück. 2018 gewann er mit dem norwegischen Team bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang Gold. Im selben Jahr krönte er sich in Oberstdorf zum Skiflug-Weltmeister. Insgesamt feierte Tande acht Weltcup-Einzelsiege und gewann mit Norwegen zudem dreimal WM-Gold im Team.