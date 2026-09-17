i Ski-Star Marcel Hirscher GEPA pictures Comeback kommt Also doch – Sonder-Regel für Hirscher beantragt Will es Ski-Superstar Marcel Hirscher doch noch einmal wissen? Einem Bericht zufolge soll das Comeback unmittelbar bevorstehen. Von Sport Heute 17.09.2026, 14:14 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Hirscher ist mit acht großen Kristallkugeln nach wie vor der Rekordhalter bei Gesamtweltcup-Siegen. Nach fünf Jahren Pause gab der gebürtige Salzburger im Herbst 2024 sein Comeback – mit den Skiern seiner eigenen Marke "Van Deer" und für die Niederlande startend, das Herkunftsland seiner Mutter.

Allerdings war der Salzburger nur bei drei Weltcuprennen gestartet, dabei schaute ein 23. Platz im Sölden-Riesentorlauf als einziges Punkteresultat heraus. Ein im Training erlittener Kreuzbandriss stoppte dann das Comeback des Salzburgers früh. Der Traum von der "Heim-WM" 2025 in Saalbach war geplatzt. Letzte Saison inklusive der Olympischen Winterspiele in Bormio hatte Hirscher dann komplett ausgelassen.

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Doch nun verdichten sich die Comeback-Pläne des mittlerweile 37-Jährigen immer mehr. Laut "ORF" soll der niederländische Skiverband bereits offiziell beim Weltverband FIS um eine Hirscher-Wildcard für den Weltcup-Auftakt mit dem Riesentorlauf in Sölden am 25. Oktober angesucht haben.

Die Karriere von Marcel Hirscher in Bildern i ?

Die FIS hatte die Wildcard-Regelung mit dem Hirscher-Comeback vor Augen vor zwei Jahren eingeführt. Diese ermöglicht zurückgetretenen Ski-Stars das Comeback mit einer Nummer gleich nach den Top 30, eigentlich hätte sich der Salzburger nämlich zunächst die nötigen FIS-Punkte über unterklassige Rennen herausfahren und dann mit einer ganz späten Nummer starten müssen.

Auch jetzt könnte Hirscher wieder eine Wildcard erhalten. Diese war eigentlich auf 20 Rennen begrenzt worden, er habe bisher aber nur drei dieser Wildcards verbraucht, hatte FIS-Renndirektor Markus Waldner jüngst im "ORF" erklärt. Ob die Wildcard-Regelung in dieser Form allerdings bestehen bleibt, liegt nun beim FIS-Council. Eine Entscheidung soll in knapp zwei Wochen fallen. Waldner hatte jüngst auch von einem Kompromissvorschlag des niederländischen Verbands berichtet: von einem Hirscher-Start mit Nummer 41 und damit nicht direkt nach den Top 30.