Mikl-Leitner überreicht Ehrenzeichen an ORF-Stars

Feierlicher Moment im NÖ Landhaus in St. Pölten: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeichnete am Dienstag, 29. September, drei bekannte Persönlichkeiten aus der österreichischen Medien- und Kulturlandschaft mit hohen Ehrenzeichen aus.
Moderatorin und Journalistin Vera Russwurm – sie war 45 Jahre lang beim ORF – sowie ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek erhielten das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.
Auch Theaterintendant Peter Hofbauer durfte sich über eine besondere Würdigung freuen. Ihm überreichte Mikl-Leitner das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.
"In Niederösterreich ist es eine gute Tradition, dass wir für besondere Leistungen Danke sagen", erklärte Mikl-Leitner zu Beginn ihrer Laudatio.
Die Landeshauptfrau hob dabei auch die besondere Verbindung der drei Geehrten zu Niederösterreich hervor: "Ihr drei tragt Niederösterreich im Herzen und seid wichtige Botschafter für unser Land."