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v.l.n.r.: Rainer Pariasek, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP), Vera Russwurm und Peter Hofbauer
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Hohe Auszeichnung

Mikl-Leitner überreicht Ehrenzeichen an ORF-Stars

Große Ehre für drei bekannte Gesichter: Vera Russwurm, Rainer Pariasek und Peter Hofbauer wurden in St. Pölten ausgezeichnet.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
30.09.2026, 10:00
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Feierlicher Moment im NÖ Landhaus in St. Pölten: Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) zeichnete am Dienstag, 29. September, drei bekannte Persönlichkeiten aus der österreichischen Medien- und Kulturlandschaft mit hohen Ehrenzeichen aus.

AfD-Fraktion aus Bayern besucht FPÖ in St. Pölten

Hohe Ehrenzeichen

Moderatorin und Journalistin Vera Russwurm – sie war 45 Jahre lang beim ORF – sowie ORF-Sportmoderator Rainer Pariasek erhielten das Große Goldene Ehrenzeichen für Verdienste um das Bundesland Niederösterreich.

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Auch Theaterintendant Peter Hofbauer durfte sich über eine besondere Würdigung freuen. Ihm überreichte Mikl-Leitner das Österreichische Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst.

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"Für besondere Leistungen Danke sagen"

"In Niederösterreich ist es eine gute Tradition, dass wir für besondere Leistungen Danke sagen", erklärte Mikl-Leitner zu Beginn ihrer Laudatio.

Die Landeshauptfrau hob dabei auch die besondere Verbindung der drei Geehrten zu Niederösterreich hervor: "Ihr drei tragt Niederösterreich im Herzen und seid wichtige Botschafter für unser Land."

VF,30.09.2026, 10:00
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