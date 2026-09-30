i Ein kleiner Kater, eingepfercht in eine viel zu enge Transportbox und schwer verletzt: Dieser Anblick bot sich am Montagvormittag vor dem Vereinssitz der Tierhilfe Dürrwien in Pressbaum (NÖ). Tierhilfe Dürrwien Verdacht der Tierquälerei! Verletzter Kater "Knödel" vor Tierheim ausgesetzt Ein schwer verletzter Kater wurde – eingesperrt in einer winzigen Tiertransportbox – vor der Tierhilfe Dürrwien ausgesetzt. Die Polizei ermittelt. Von Victoria Carina Frühwirth 30.09.2026, 03:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kleiner Kater, eingepfercht in eine viel zu enge Transportbox und schwer verletzt: Dieser Anblick bot sich am Montagvormittag, 28. September, vor der Tierhilfe Dürrwien in Dürrwien, Pressbaum (NÖ). Von jener Person, die das Tier dort zurückgelassen hatte, fehlte jede Spur.

Fundkater war schwer verletzt

Die Box wurde am 28. September zwischen 9 und 9.30 Uhr vor dem Tor in der Dürrwienstraße 70 abgestellt. "Man hatte ihm noch ein paar Futterreste hineingestopft, damit er noch weniger Platz in der eh schon zu kleinen Box hatte. Die Packungen hätte er sich ja nicht wirklich selbst aufmachen können. Kein Zettel, kein Name - NICHTS!", ärgert sich Birgit Jost, Obfrau der Tierhilfe Dürrwien, im "Heute"-Gespräch. Einen Zettel, einen Namen oder andere Hinweise gab es nicht.

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Kater "Knödel" wurde in Tierbox ausgesetzt i ?

Als Birgit Jost das Tier untersuchte, bemerkte sie dessen Verletzungen. Der Kater ist nicht gechipt, aber kastriert. Die Polizei wurde verständigt, anschließend kam das Tier zu Tierärztin Laura Rebuzzi.

"Total lieb und zutraulich"

Dort bekam der kleine Kater auch seinen neuen Namen: "Knödel". Bei der Untersuchung stellte sich heraus, wie ernst sein Zustand ist. Das Tier hat einen Schwanzabriss, zudem ist sein After stark entzündet.

"Der junge 'Knödel' ist total lieb und zutraulich, der hat noch keinmal gefaucht oder geknurrt, obwohl er sicher schlimme Schmerzen hat", erzählt Jost im "Heute"-Gespräch. Besonders große Sorgen bereitet ihr derzeit, dass der junge Kater weder Kot noch Harn selbstständig absetzen kann.

Verdacht auf Tierquälerei

Wie es zu den schweren Verletzungen kam, ist derzeit unklar. Jost hat allerdings einen schlimmen Verdacht. "Wegen dem Schwanzabriss glauben wir nicht, dass 'Knödel' von einem Auto erwischt wurde. Ich vermute eher Tierquälerei dahinter."

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Ob sich dieser Verdacht bestätigt, müssen nun die Ermittlungen zeigen. Die Polizei Pressbaum hat den Fall aufgenommen, auch die Bezirkshauptmannschaft St. Pölten wurde laut Tierhilfe informiert.

Suche nach ehemaligen Besitzern

Jetzt werden Zeugen gesucht. Wer "Knödel" erkennt, etwas über die Entstehung seiner Verletzungen weiß oder beobachtet hat, wer die Transportbox am Montag zwischen 9 und 9.30 Uhr vor dem Vereinssitz abgestellt hat, soll sich bei der Polizei Pressbaum oder der Tierhilfe Dürrwien melden.

Die Bilder des Tages i ?

Während nach jener Person gesucht wird, die "Knödel" zurückgelassen hat, kämpft der junge Kater in der Obhut der Tierhilfe weiter um seine Genesung. "Wir hoffen wirklich, dass er es schafft und überlebt", so Jost zum Schluss.