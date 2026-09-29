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Auf der Manker Straße stießen zwei Pkw frontal zusammen.
Auf der Manker Straße stießen zwei Pkw frontal zusammen.
DOKU NÖ
Frontalcrash in Pöchlarn

Autos völlig demoliert – zwei Verletzte nach Unfall

Zwei Pkw krachten Montagabend in Pöchlarn frontal zusammen. Beide Lenker mussten verletzt ins Spital gebracht werden.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
29.09.2026, 20:53
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Schwerer Verkehrsunfall am Montagabend in Pöchlarn (Bezirk Melk): Auf der Manker Straße stießen aus derzeit ungeklärter Ursache zwei Pkw frontal zusammen.

Heftiger Unfall auf A3 – Auto überschlägt sich

Zwei Lenker verletzt

Nach dem Crash wurden mehrere Einsatzkräfte alarmiert. Das Rote Kreuz rückte mit Rettungswagen aus Pöchlarn und Ybbs an.

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Die beiden betroffenen Personen wurden noch an der Unfallstelle versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.

Auch die Feuerwehr Pöchlarn stand im Einsatz. Die Feuerwehrleute bargen die beiden stark beschädigten Fahrzeuge und stellten sie auf einem Abstellplatz sicher ab. Danach wurde die Fahrbahn von Trümmern und Verschmutzungen befreit.

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Fahrspuren abgesperrt

Während des Einsatzes kam es auf der Manker Straße zu Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte die Polizei schließlich wieder alle Fahrspuren für den Verkehr freigeben.

Wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar.

VF,29.09.2026, 20:53
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