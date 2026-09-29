Autos völlig demoliert – zwei Verletzte nach Unfall

Schwerer Verkehrsunfall am Montagabend in Pöchlarn (Bezirk Melk): Auf der Manker Straße stießen aus derzeit ungeklärter Ursache zwei Pkw frontal zusammen.
Nach dem Crash wurden mehrere Einsatzkräfte alarmiert. Das Rote Kreuz rückte mit Rettungswagen aus Pöchlarn und Ybbs an.
Die beiden betroffenen Personen wurden noch an der Unfallstelle versorgt und anschließend mit Verletzungen unbestimmten Grades zur weiteren Behandlung in ein Klinikum gebracht.
Auch die Feuerwehr Pöchlarn stand im Einsatz. Die Feuerwehrleute bargen die beiden stark beschädigten Fahrzeuge und stellten sie auf einem Abstellplatz sicher ab. Danach wurde die Fahrbahn von Trümmern und Verschmutzungen befreit.
Während des Einsatzes kam es auf der Manker Straße zu Verkehrsbehinderungen. Nach Abschluss der Aufräumarbeiten konnte die Polizei schließlich wieder alle Fahrspuren für den Verkehr freigeben.
Wie es zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar.