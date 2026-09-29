i Ein Lkw kam auf der A1 von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Lenker wurde verletzt, für die Bergung musste die Autobahn gesperrt werden. DOKU-NÖ Schwierige Bergungsarbeiten Schwerer Lkw-Unfall sorgte für Totalsperre der A1 Ein Lkw kam auf der A1 von der Fahrbahn ab und kippte um. Der Lenker wurde verletzt, für die Bergung musste die Autobahn gesperrt werden.

Robert Cajic Von Erich Wessely und 29.09.2026, 20:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein schwerer Lkw-Unfall hat am Dienstagmittag auf der Westautobahn (A1) für eine Totalsperre in Fahrtrichtung Wien gesorgt. Zwischen Böheimkirchen und St. Christophen kam ein Lastwagen aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab.

Der Lkw geriet rechts von der Autobahn in den angrenzenden Graben, kippte auf die Seite und blieb dort liegen. Ein zufällig vorbeikommender Krankentransportwagen der Johanniter hielt sofort an. Die Besatzung leistete Erste Hilfe und half bei der Absicherung der Unfallstelle.

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Verletzter Lenker ins Spital gefahren

Der alarmierte Rettungsdienst des Roten Kreuzes Böheimkirchen übernahm anschließend die Versorgung des Lkw-Lenkers. Er wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Klinikum gebracht.

Aufwendige Bergung

Für die aufwendige Bergung des Schwerfahrzeugs wurde die Feuerwehr St. Pölten-Stadt alarmiert. Zusätzlich waren die ASFINAG und eine Spezialfirma im Einsatz.

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Lkw hatte Granulat transportiert

Zunächst musste das vom Lkw transportierte Granulat entfernt werden. Anschließend konnte die Feuerwehr den umgestürzten Lastwagen mithilfe eines Autokrans wieder auf die Räder stellen.

Spektakulärer Lkw-Unfall legte die A1 lahm i ?

Nach der erfolgreichen Bergung wurde der Lkw auf einem Abstellplatz gesichert. Die Spezialfirma kümmerte sich gemeinsam mit der ASFINAG um die Reinigung der Unfallstelle.

A1 in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt

Während der Bergungsarbeiten musste die A1 in Fahrtrichtung Wien komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde großräumig umgeleitet. Die genaue Ursache des Unfalls ist derzeit noch unklar.