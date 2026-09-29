Stadtpolizei Baden klärt mehrere Fahrraddiebstähle auf

Am 27. September 2026 wurde bei den Fahrradabstellplätzen des Strandbades Baden ein mit einem Seilschloss gesichertes E-Bike der Marke KTM gestohlen. Gegen 15:00 Uhr bewies eine Zeugin Zivilcourage und meldete eine verdächtige Wahrnehmung und übermittelte der Stadtpolizei Lichtbilder einer verdächtigen Person. Durch ihre aufmerksame und couragierte Reaktion lieferte sie einen entscheidenden Ermittlungsansatz.
Die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Baden leitete umgehend umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein. Dabei konnte ein algerischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. Auch das gestohlene E-Bike wurde aufgefunden und sichergestellt.
Die weiteren Ermittlungen ergaben konkrete Zusammenhänge mit mehreren bislang ungeklärten Fahrraddiebstählen im Stadtgebiet. Diese konnten dem Beschuldigten zugeordnet, die jeweiligen Tatorte und Tatobjekte ausgeforscht sowie die betroffenen Opfer ermittelt werden.
Aufgrund der dringenden Tatbegehungsgefahr sowie des Verdachts einer gewerbsmäßigen Begehungsweise wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt angeordnet.