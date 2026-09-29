i Das KTM-Bike wurde aufgefunden (Symbolfoto) KTM Bikes, Frank HOERMANN / dpa Picture Alliance / picturedesk.com Zeugin zeigte Zivilcourage Stadtpolizei Baden klärt mehrere Fahrraddiebstähle auf Nachdem eine Zeugin Fotos von einer verdächtigen Person der Polizei zur Verfügung stellte, konnte die Stadtpolizei Baden einen Mann ausforschen. Von Niederösterreich Heute 29.09.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am 27. September 2026 wurde bei den Fahrradabstellplätzen des Strandbades Baden ein mit einem Seilschloss gesichertes E-Bike der Marke KTM gestohlen. Gegen 15:00 Uhr bewies eine Zeugin Zivilcourage und meldete eine verdächtige Wahrnehmung und übermittelte der Stadtpolizei Lichtbilder einer verdächtigen Person. Durch ihre aufmerksame und couragierte Reaktion lieferte sie einen entscheidenden Ermittlungsansatz.

Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen

Die Kriminalabteilung der Stadtpolizei Baden leitete umgehend umfangreiche Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen ein. Dabei konnte ein algerischer Staatsangehöriger als Tatverdächtiger ausgeforscht und festgenommen werden. Auch das gestohlene E-Bike wurde aufgefunden und sichergestellt.

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Die weiteren Ermittlungen ergaben konkrete Zusammenhänge mit mehreren bislang ungeklärten Fahrraddiebstählen im Stadtgebiet. Diese konnten dem Beschuldigten zugeordnet, die jeweiligen Tatorte und Tatobjekte ausgeforscht sowie die betroffenen Opfer ermittelt werden.

Aufgrund der dringenden Tatbegehungsgefahr sowie des Verdachts einer gewerbsmäßigen Begehungsweise wurde nach Rücksprache mit der zuständigen Staatsanwaltschaft die Einlieferung des Beschuldigten in die Justizanstalt Wiener Neustadt angeordnet.