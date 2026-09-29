Voller Reifen! Transporter stürzt über steile Böschung

Am Montag, 28. September, wurden die Feuerwehren Pinnersdorf, Haag und Haindorf zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Haag (Bezirk Amstetten) alarmiert. Zunächst war unklar, ob Personen aus dem Fahrzeug gerettet werden müssen.
Am Einsatzort dann die erste Entwarnung: Der Lenker des abgestürzten Kleintransporters wurde bereits vom Roten Kreuz versorgt. Weitere Personen waren nicht im Fahrzeug eingeklemmt.
Der Kleintransporter war von der Fahrbahn abgekommen und über eine steile Böschung abgestürzt. Um überhaupt zum Fahrzeug zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte einen Teil der Leitplanke entfernen.
Zusätzliche Arbeit machte die Ladung: Der Transporter hatte zahlreiche Reifen geladen. Diese wurden teilweise händisch aus der Böschung getragen, teilweise mithilfe eines Krans geborgen.
Für die eigentliche Fahrzeugbergung wurde zusätzlich die Feuerwehr St. Valentin alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten den Kleintransporter schließlich wieder nach oben und stellten ihn gesichert bei einer Firma in der Umgebung ab.