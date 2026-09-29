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Ein Kleintransporter kam in Haag von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter.
Ein Kleintransporter kam in Haag von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter.
Bfkdo Amstetten / FF Pinnersdorf
Spektakulärer Unfall in Haag

Voller Reifen! Transporter stürzt über steile Böschung

Ein Kleintransporter kam in Haag von der Straße ab und stürzte eine Böschung hinunter. Der Lenker wurde vom Roten Kreuz versorgt.
Victoria Carina Frühwirth
Von Victoria Carina Frühwirth
29.09.2026, 09:59
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Am Montag, 28. September, wurden die Feuerwehren Pinnersdorf, Haag und Haindorf zu einem Verkehrsunfall im Gemeindegebiet von Haag (Bezirk Amstetten) alarmiert. Zunächst war unklar, ob Personen aus dem Fahrzeug gerettet werden müssen.

Heftiger Unfall auf A3 – Auto überschlägt sich

Bergung über steile Böschung

Am Einsatzort dann die erste Entwarnung: Der Lenker des abgestürzten Kleintransporters wurde bereits vom Roten Kreuz versorgt. Weitere Personen waren nicht im Fahrzeug eingeklemmt.

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Der Kleintransporter war von der Fahrbahn abgekommen und über eine steile Böschung abgestürzt. Um überhaupt zum Fahrzeug zu gelangen, mussten die Einsatzkräfte einen Teil der Leitplanke entfernen.

Reifenladung wurde händisch entfernt

Zusätzliche Arbeit machte die Ladung: Der Transporter hatte zahlreiche Reifen geladen. Diese wurden teilweise händisch aus der Böschung getragen, teilweise mithilfe eines Krans geborgen.

Für die eigentliche Fahrzeugbergung wurde zusätzlich die Feuerwehr St. Valentin alarmiert. Die Einsatzkräfte brachten den Kleintransporter schließlich wieder nach oben und stellten ihn gesichert bei einer Firma in der Umgebung ab.

VF,29.09.2026, 09:59

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