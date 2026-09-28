i Bronzemedaillengewinner Jonas Baltuska SkillsAustria/Wieser/Slovencik Bronze bei WorldSkills Schüler Jonas aus Mödling holt WM-Medaille in Shanghai Großer Erfolg für Jonas Baltuska: Der Schüler der HTL Mödling holte bei den WorldSkills 2026 in Shanghai Bronze in Optoelektronik. Von Victoria Carina Frühwirth 28.09.2026, 18:23 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Vier Tage unter enormem Zeitdruck, starke Konkurrenz aus aller Welt – am Ende durfte Jonas Baltuska über Bronze jubeln. Der Optoelektroniker von der HTL Mödling schaffte bei den WorldSkills 2026 in Shanghai den Sprung aufs Podest.

Weltmeisterschaft der Berufe

Was man sich unter Optoelektronik vorstellen kann, erklärt Baltuska selbst ganz einfach: "Optoelektronik ist eine Wortzusammensetzung aus Optik und Elektronik. Da machen wir Sachen mit leuchtender Elektronik, zum Beispiel Lampen zusammenbauen, installieren, LED-Streifen verlegen und Displays installieren."

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Bei der Berufsweltmeisterschaft musste Baltuska sein Können vier Tage lang unter Beweis stellen. Dabei arbeitete er unter großem Zeitdruck und vor den Augen internationaler Experten. Mit seiner Leistung setzte er sich gegen einen Teil der besten jungen Fachkräfte der Welt durch und sicherte sich die Bronzemedaille.

Für Baltuska ist der Erfolg in Shanghai der bisherige Höhepunkt seiner beruflichen Laufbahn. Auch bei der Wirtschaftskammer Niederösterreich ist die Freude groß. "Solche Leistungen sind nur möglich, wenn junge Talente gefördert werden und sie die richtigen Rahmenbedingungen für ihre Entwicklung vorfinden", gratuliert WKNÖ-Präsident Wolfgang Ecker. Die Erfolge würden zeigen, welch hohes Niveau die berufliche Ausbildung in Niederösterreich habe.

Niederösterreich räumt kräftig ab

Baltuska war nicht der einzige Teilnehmer mit Niederösterreich-Bezug, der aus Shanghai mit einer Auszeichnung heimkehrt. Insgesamt waren elf Teilnehmer aus Niederösterreich oder mit Bezug zum Bundesland am Start.

Auszeichnungen für Niederösterreicher in Shanghai i ?

Die Bilanz kann sich sehen lassen: Marcel Riener aus Reingers holte in der Sanitär- und Heizungstechnik Silber. Bronze gab es außerdem für Julian Gintner und Michael Pomassl im Betonbau sowie für Benedikt Pritz in der Schienenfahrzeugtechnik.

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Vier weitere Teilnehmer erhielten eine "Medal for Excellence": Valentina Otzelberger als Konditorin, Paul Meisterhofer als Bautischler, Christoph Schöndorfer in Elektronik und Elias Stephan als Möbeltischler.

Österreich mit größtem Europa-Team

Bei den WorldSkills in Shanghai traten von 22. bis 27. September rund 1.400 junge Fachkräfte aus mehr als 70 Ländern und Regionen gegeneinander an. Österreich schickte 48 Teilnehmer ins Rennen und stellte damit das größte europäische Team.

Die Bilder des Tages i ?

Die rot-weiß-rote Bilanz: vier Silbermedaillen, sechs Bronzemedaillen und 20 "Medals for Excellence". Insgesamt kehren damit 32 der 48 österreichischen Teilnehmer mit einer Medaille oder Exzellenzauszeichnung nach Hause zurück.

Eine "Medal for Excellence" gibt es ab 700 von 800 möglichen Punkten. In der Nationenwertung erreichte Österreich Platz sieben und war damit hinter der Schweiz und Frankreich das dritterfolgreichste europäische Land.