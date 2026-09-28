i Schwerer Unfall mit E-Scooter DOKU-NÖ Rippen-, Hand-, Nasenbeinbruch Überholmanöver mit 115 km/h, dann crasht Wiener (18) Neue Details zum Unfalldrama in Tulln an der Donau: Vor dem Crash überholte der junge Wiener eine Dreier-Partie, die ebenfalls am E-Scooter fuhr. Von Niederösterreich Heute 28.09.2026, 12:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Aufgemotzt, kein Helm, kaum Licht, vier Mal so schnell unterwegs wie erlaubt: Jetzt gibt es neue Details zum Unfall-Drama von Samstagabend (20.10 Uhr) in Tulln.

Wie berichtet, war ein 18-Jähriger mit einem aufgemotzten E-Scooter am 26. September gegen 2010 Uhr am beliebten Donauradweg im Bereich der Donaulände und dem Donauhafen im Gemeindegebiet von Tulln an der Donau unterwegs gewesen.

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"Spärliche Beleuchtung"

"Aufgrund der spärlichen Beleuchtung des E-Scooters dürfte der 18-Jährige ein massives zweiflügeliges Stahltor übersehen haben. Durch den Anprall wurde die Verankerung aus Metall abgerissen und der Lenker kam kurz nach dem Tor schwer verletzt zum Liegen, war jedoch ansprechbar", teilte die Landespolizeidirektion NÖ mit.

VIDEO: Schwerer Unfall mit E-Scooter

Nun wurde bekannt: Kurz vor dem Unfall dürfte der 18-jährige Wiener mit seinem aufgemotzten E-Scooter (Anm.: rund vier Mal so schnell wie erlaubt) drei weitere Jugendliche, die ebenfalls auf E-Scootern am Weg Richtung Wien gewesen waren, zu überholen.

Fahrt mit Kamera mitgefilmt

Mitgefilmt hatte er alles mit einer GoPro-Kamera, angebracht auf seinem Brustgurt. In der Dunkelheit übersah der Jugendliche bei rund 115 km/h ein Stahltor, fuhr geradeaus, statt die Umfahrung, und krachte in das Tor.

Die Unfallstelle: 18-Jähriger raste in dieses Stahltor i ?

Er wurde vor Ort vom Notarzt in den künstlichen Tiefschlaf versetzt und mit dem Rettungshubschrauber Christophorus 2 in das Universitätsklinikum St. Pölten geflogen.

18-Jähriger wieder ansprechbar

Mittlerweile ist der 18-Jährige wieder ansprechbar: Er erlitt Rippen- und Handbrüche sowie einen Nasenbruch.