i MediaShop schlägt in Niederösterreich ein neues Kapitel auf. Mediashop 40 neue Jobs MediaShop überrascht jetzt mit neuem Standort MediaShop verlässt Neunkirchen und zieht nach Wiener Neustadt. In der Badener Straße entsteht die neue Zentrale mit rund 40 Arbeitsplätzen. Von Victoria Carina Frühwirth 28.09.2026, 12:25 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

MediaShop schlägt in Niederösterreich ein neues Kapitel auf. Das Unternehmen verlegt seinen Standort von Neunkirchen nach Wiener Neustadt. Die neue Zentrale entsteht in der Badener Straße 12 und soll noch im Herbst bezogen werden.

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Nach Pleite: MediaShop positioniert sich neu

Auf rund 1.300 Quadratmetern Bürofläche sowie zusätzlichen Lagerflächen soll künftig gearbeitet werden. Der Standort wird derzeit entsprechend adaptiert.

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Hinter dem Umzug steckt die umfassende Neuaufstellung von MediaShop nach turbulenten Monaten. Ende Februar war über die frühere Mediashop GmbH ein Sanierungsverfahren eröffnet worden. Nachdem der Sanierungsplan zurückgezogen worden war, wurde das Verfahren im März als Konkurs fortgeführt. Rund 160 Beschäftigte in Österreich waren damals von der Pleite betroffen.

Unternehmen jetzt optimistisch

Anfang Mai waren im Konkurs bereits Forderungen von rund 31 Millionen Euro angemeldet. Rund 19 Millionen Euro davon hatte der Insolvenzverwalter anerkannt, weitere rund 12 Millionen Euro wurden vorläufig bestritten. Zwischenzeitlich bemühte sich eine heimische Investorengruppe um eine Übernahme. Dabei sollten zunächst rund 30 der ursprünglich 162 Beschäftigten übernommen werden.

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Anfang Juni übernahm MediaShop by ONE Spot schließlich die Marke MediaShop und wesentliche Assets. Seither wird das Geschäft auf einer neuen gesellschaftlichen und organisatorischen Basis weitergeführt. Abläufe, IT-Systeme, Logistik und Kundendienst wurden neu organisiert. Das Unternehmen beschäftigt derzeit rund 40 Mitarbeiter und will seine internationale Vertriebspräsenz wieder ausbauen.

Weniger Flächen, mehr Effizienz

"Wir haben MediaShop in den vergangenen Monaten praktisch in allen wesentlichen Bereichen neu aufgestellt", erklärt Eigentümer und Geschäftsführer Christoph Bauer. Der neue Standort biete die Kombination aus Effizienz, Infrastruktur und Entwicklungsmöglichkeiten, die das Unternehmen für die nächste Phase benötige. Dabei setzt MediaShop bewusst auf weniger Fläche. "Entscheidend ist nicht, möglichst viele Quadratmeter zu haben, sondern die richtigen", so Bauer.

Für Wiener Neustadt ist die Übersiedlung auch wirtschaftlich interessant. Bürgermeister Klaus Schneeberger (ÖVP) begrüßt den neuen Unternehmensstandort ausdrücklich.

"Signal für Wirtschaftsstandort"

"Die Übersiedlung von MediaShop nach Wiener Neustadt ist ein großartiges Signal für unseren Wirtschaftsstandort", sagt Schneeberger. Besonders erfreulich sei, dass mit dem Schritt rund 40 künftige Arbeitsplätze in der Badener Straße gesichert und neu geschaffen werden.

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MediaShop setzt beim Vertrieb weiterhin auf das bekannte TV-Geschäft, baut aber gleichzeitig Online, Social Media und weitere Verkaufskanäle aus. Die Marke wird von der neuen Gesellschaft in Österreich, Deutschland und der Schweiz weiterentwickelt. Von Wiener Neustadt aus soll die internationale Vertriebspräsenz weiter ausgebaut werden.

Der Einzug in die neue Zentrale ist noch für diesen Herbst geplant. Nach Pleite, Konkurs und Übernahme bekommt MediaShop damit in Wiener Neustadt eine neue Heimat.