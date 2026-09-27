i Die Rettung brachte den verletzten Lenker in ein umliegendes Krankenhaus. iStock Unfallgegner fuhr weg Lkw-Lenker bei Kollision aus Fahrzeug geschleudert Bei einem Unfall auf der A9 bei Wildon wurde am Samstag ein Lkw-Lenker aus der Fahrerkabine geschleudert. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls. Von Michael Rauhofer-Redl 27.09.2026, 11:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Von einem schweren Verkehrsunfall auf der Pyhrn Autobahn A9 bei Wildon (Bezirk Leibnitz) berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntagmorgen. Bei einem Verkehrsunfall Samstagfrüh wurde ein Lkw-Lenker aus seinem Fahrzeug geschleudert und verletzt. Davor soll es zu einer Kollision gekommen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles.

Kurz nach 04:00 Uhr früh, fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw auf der A9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Spielfeld. Laut ersten Erhebungen soll es zu einer Kollision zwischen dem Lkw und einem Pkw gekommen sein.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Polizei sucht beteiligten Lenker

Aufgrund dessen geriet der Lkw ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. In weiterer Folge wurde der 53-jährige Lkw-Lenker aus der Fahrerkabine geschleudert. Der zweitbeteiligte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort. Der Lkw-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna eingeliefert.

Die Bilder des Tages i ?

Die Polizei sucht nun den unbekannten Pkw-Lenker und nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Autobahnpolizeiinspektion Graz-West, unter der Tel. Nr.: 059 133/ 6138, erbeten.