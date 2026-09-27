Lkw-Lenker bei Kollision aus Fahrzeug geschleudert

Von einem schweren Verkehrsunfall auf der Pyhrn Autobahn A9 bei Wildon (Bezirk Leibnitz) berichtet die Landespolizeidirektion Steiermark am Sonntagmorgen. Bei einem Verkehrsunfall Samstagfrüh wurde ein Lkw-Lenker aus seinem Fahrzeug geschleudert und verletzt. Davor soll es zu einer Kollision gekommen sein. Die Polizei sucht nun nach Zeugen des Verkehrsunfalles.
Kurz nach 04:00 Uhr früh, fuhr ein 53-Jähriger mit seinem Lkw auf der A9 Pyhrn Autobahn in Fahrtrichtung Spielfeld. Laut ersten Erhebungen soll es zu einer Kollision zwischen dem Lkw und einem Pkw gekommen sein.
Aufgrund dessen geriet der Lkw ins Schleudern und prallte gegen die Leitschiene. In weiterer Folge wurde der 53-jährige Lkw-Lenker aus der Fahrerkabine geschleudert. Der zweitbeteiligte Pkw-Lenker setzte seine Fahrt fort. Der Lkw-Lenker wurde mit Verletzungen unbestimmten Grades ins LKH Wagna eingeliefert.
Die Polizei sucht nun den unbekannten Pkw-Lenker und nach Zeugen des Verkehrsunfalles. Sachdienliche Hinweise sind an die Autobahnpolizeiinspektion Graz-West, unter der Tel. Nr.: 059 133/ 6138, erbeten.