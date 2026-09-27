i Der in Not geratene Mann wurde unter Einsatz des Polizeihubschraubers "Libelle" gerettet. Sabine Hertel Einsatz in Turnau Wanderer (80) verirrt sich – Heli muss ihn retten Ein 80-Jähriger konnte bei einer Wanderung im Bereich Seeleiten nicht mehr selbstständig absteigen. Der Polizeihubschrauber rückte aus. Von André Wilding 27.09.2026, 10:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine Wanderung endete für einen 80-Jährigen aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag mit einem Einsatz des Polizeihubschraubers. Der Mann hatte sich im Bereich Seeleiten verstiegen und saß auf rund 1.600 Metern Seehöhe fest.

Gegen 16.30 Uhr wurden die Einsatzkräfte zu der alpinen Notlage alarmiert. Der Wanderer war nicht mehr in der Lage, den Abstieg aus eigener Kraft zu bewältigen.

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"Libelle" bringt Wanderer ins Tal

Für die Rettung des 80-Jährigen kam der Polizeihubschrauber "Libelle" zum Einsatz. Die Besatzung konnte den Mann aus seiner misslichen Lage holen und ins Tal fliegen.

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Der 80-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt.