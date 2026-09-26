i Weil es am Unfallort keinen Handyempfang gab, musste ein Helfer ins Tal absteigen, um die Rettungskräfte zu alarmieren. Der Mann wurde ins Spital geflogen. iStock / Getty Images / Andrea Fulop Helfer retten sein Leben 46-jähriger Wanderer bricht bei Abstieg zusammen Beim Abstieg von der Sonnschienalm verlor ein 46-Jähriger plötzlich das Bewusstsein. Wanderer und ein Jäger begannen sofort mit der Reanimation. Von Newsdesk Heute 26.09.2026, 19:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 46-jähriger Wanderer ist am Samstagnachmittag beim Abstieg von der Sonnschienalm in der Steiermark zusammengebrochen. Der Mann aus dem Bezirk Voitsberg hatte sich bereits während des Aufstiegs unwohl gefühlt. Als er im Bereich des sogenannten Wassersteins plötzlich das Bewusstsein verlor, eilten ein weiterer Wanderer und ein Jäger zu Hilfe. Gemeinsam begannen sie mit der Reanimation.

Der 46-Jährige war kurz vor 13 Uhr gemeinsam mit seiner Partnerin in Richtung Sonnschienalm unterwegs. Weil es ihm bereits beim Aufstieg nicht gut ging, kehrten die beiden noch vor Erreichen der Alm um und machten sich auf den Rückweg in Richtung Jassing. Während des Abstiegs brach der Mann unvermittelt zusammen.

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Helfer mussten ins Tal absteigen

Seine Partnerin rief um Hilfe. Ein Wanderer und ein Jäger, der sich in der Nähe befand, wurden auf die Situation aufmerksam und leisteten sofort Erste Hilfe. Da am Unfallort kein Mobilfunkempfang verfügbar war, musste eine Person weiter in Richtung Tal gehen, um die Rettungskräfte zu verständigen.

In weiterer Folge rückten die Bergrettung Tragöß, die Feuerwehr Tragöß und das Team des Rettungshubschraubers C17 aus. Die Einsatzkräfte versorgten den Mann medizinisch und stabilisierten ihn. Anschließend wurde er ins Tal gebracht.

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Der 46-Jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber C17 in das LKH Hochsteiermark geflogen. Dort wurde er intensivmedizinisch betreut. Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand liegen in der bereitgestellten Meldung nicht vor.