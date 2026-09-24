Mann (23) würgte Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit

Am späten Mittwochabend kam es Wien-Hernals zu einem brisanten Polizeieinsatz. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, soll eine 22-Jährige in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Freund geschlagen und gewürgt worden sein.
Das Opfer wurde anschließend in einem Spital von Polizisten der Polizeiin-spektion Boltzmanngasse zu dem Vorfall befragt. Dabei gab die Frau an, dass ihr Ex-Lebensgefährte, ein 23-jähriger Serbe, bei ihr zu Hause auf sie gelauert und sie anschließend attackiert haben soll.
Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77
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Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
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Im Zuge des Angriffs verlor die Frau das Bewusstsein. Zuvor soll der 23-Jährige ihr mit dem Umbringen gedroht haben. Als mutmaßliches Motiv wurde Eifersucht genannt.
Der Tatverdächtige wurde schließlich an seiner Wohnadresse im Bezirk Alsergrund festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.