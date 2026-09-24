StartseiteWienChronik
Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Tatverdächtigen aus.
Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Tatverdächtigen aus.
Helmut Graf
Mit dem Tod bedroht

Mann (23) würgte Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit

Furchtbarer Gewalt-Eklat in Hernals. Ein 23-jähriger Serbe steht im Verdacht, seine frühere Partnerin attackiert und mit dem Tod bedroht zu haben.
Michael Rauhofer-Redl
Von Michael Rauhofer-Redl
24.09.2026, 18:02
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Am späten Mittwochabend kam es Wien-Hernals zu einem brisanten Polizeieinsatz. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, soll eine 22-Jährige in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Freund geschlagen und gewürgt worden sein.

Das Opfer wurde anschließend in einem Spital von Polizisten der Polizeiin-spektion Boltzmanngasse zu dem Vorfall befragt. Dabei gab die Frau an, dass ihr Ex-Lebensgefährte, ein 23-jähriger Serbe, bei ihr zu Hause auf sie gelauert und sie anschließend attackiert haben soll.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe
Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555
Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77
Rat auf Draht: 147
Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20
Polizei-Notruf: 133

Frau verlor Bewusstsein

Im Zuge des Angriffs verlor die Frau das Bewusstsein. Zuvor soll der 23-Jährige ihr mit dem Umbringen gedroht haben. Als mutmaßliches Motiv wurde Eifersucht genannt.

Der Tatverdächtige wurde schließlich an seiner Wohnadresse im Bezirk Alsergrund festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.

mrr,24.09.2026, 18:02
Mehr zum Thema
DrohungKörperverletzungGewaltFestnahme

Weiterlesen

Weitere Storys
OpferFemizid
Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote