i Die Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot gegen den Tatverdächtigen aus. Helmut Graf Mit dem Tod bedroht Mann (23) würgte Ex-Freundin bis zur Bewusstlosigkeit Furchtbarer Gewalt-Eklat in Hernals. Ein 23-jähriger Serbe steht im Verdacht, seine frühere Partnerin attackiert und mit dem Tod bedroht zu haben. Von Michael Rauhofer-Redl 24.09.2026, 18:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Am späten Mittwochabend kam es Wien-Hernals zu einem brisanten Polizeieinsatz. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion am Donnerstag in einer Aussendung mitteilt, soll eine 22-Jährige in ihrer Wohnung von ihrem Ex-Freund geschlagen und gewürgt worden sein.

Das Opfer wurde anschließend in einem Spital von Polizisten der Polizeiin-spektion Boltzmanngasse zu dem Vorfall befragt. Dabei gab die Frau an, dass ihr Ex-Lebensgefährte, ein 23-jähriger Serbe, bei ihr zu Hause auf sie gelauert und sie anschließend attackiert haben soll.

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Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555

Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77

Rat auf Draht: 147

Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20

Polizei-Notruf: 133

Frau verlor Bewusstsein

Im Zuge des Angriffs verlor die Frau das Bewusstsein. Zuvor soll der 23-Jährige ihr mit dem Umbringen gedroht haben. Als mutmaßliches Motiv wurde Eifersucht genannt.

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Der Tatverdächtige wurde schließlich an seiner Wohnadresse im Bezirk Alsergrund festgenommen. Gegen ihn wurden ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.