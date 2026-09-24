i Sie kamen durch die ellerwand gebrochen: Unbekannte haben einen Juwelier in Wien-Favoriten mit Hollywood-Methode ausgeräumt. LPD WIen Spektakulärer Coup Täter brechen durch Kellerwand in Wiener Juwelier ein Spektakulärer Einbruch in Wien-Favoriten! Unbekannte verschafften sich durch ein Loch in einer Kellerwand Zugang zu einem Juweliergeschäft. Von Michael Rauhofer-Redl 24.09.2026, 11:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ungewöhnlicher Einbruch am Sonntagabend in Wien-Favoriten. Wie die Pressestelle der Landespolizeidirektion Wien am Donnerstag mitteilt, gelangten bislang unbekannte Täter offenbar über den Keller eines Nachbargebäudes in ein Juweliergeschäft. Ihre Beute: Uhren.

Gegen 20.00 Uhr wurde in dem Geschäft Alarm ausgelöst. Zahlreiche Polizisten rückten daraufhin zum Einsatzort aus. Von außen deutete zunächst allerdings nichts auf einen Einbruch hin. Weder Beschädigungen noch andere verdächtige Spuren waren zu erkennen.

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Loch in Kellerwand entdeckt

Die Polizisten überprüften daraufhin auch das Nachbargebäude - und wurden dort fündig. Eine Kellertür war aufgebrochen worden. Im Inneren machten die Beamten schließlich die entscheidende Entdeckung: In einer Mauer befand sich ein Loch.

Durch diese Öffnung dürften sich die Täter Zugang zum angrenzenden Juweliergeschäft verschafft haben.

Die Polizisten durchsuchten das Geschäft, doch die Einbrecher waren zu diesem Zeitpunkt bereits verschwunden. Auch eine sofort eingeleitete Fahndung im Nahbereich blieb ohne Erfolg.

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Täter hatten es auf Uhren abgesehen

Nach Angaben der Eigentümerin wurden ausschließlich Uhren gestohlen. Wie hoch der entstandene Schaden ist und wie viele Uhren erbeutet wurden, ist derzeit nicht bekannt.

Die weiteren Ermittlungen laufen. Hinweise, auch anonym, werden von der Polizei unter 01-31310-33800 entgegengenommen.