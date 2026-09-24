i Für viele Kinder ist ein Handy schon ein wesentlicher Bestandteil ihres Lebens. iStock Risiko steigt stark an Stunden am Handy – so extrem leiden Kinderaugen Viel Zeit vor Handy und Tablet kann Kinderaugen belasten. Pro zusätzlicher Bildschirmstunde steigt das Risiko für Kurzsichtigkeit um 21 Prozent. Von Österreich Heute 24.09.2026, 11:13 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Tablet schon im Kinderwagen. Smartphone zum 9. Geburtstag. Das ist in sehr vielen Familien normal. Gerade bei den Jüngsten kann zu viel Bildschirmzeit zum Problem werden.

Eine große internationale Datenanalyse aus dem Jahr 2025 zeigt: Jede zusätzliche Stunde täglicher Bildschirmzeit war mit einem um 21 Prozent höheren Risiko für Kurzsichtigkeit verbunden. Besonders deutlich war der Anstieg bei einer täglichen Nutzung zwischen einer und vier Stunden.

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Auch die ÖGK registriert mehr Leistungen von Augenoptikern bei Kindern: 2026 waren es bei den bis Zehnjährigen 15.682 Fälle, rund vier Prozent mehr als im Vergleichszeitraum 2025.

So viel Bildschirmzeit ist okay

"Kinder brauchen nicht nur weniger Zeit vor dem Bildschirm, sondern vor allem mehr von dem, was kein Bildschirm ersetzen kann: Gespräche, Blickkontakt, gemeinsames Spielen, Bewegung und Zeit im Freien", sagt Kinderärztin Gabriele Berger.

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Die ÖGK empfiehlt bei kleinen Kindern: Unter Dreijährige sollten möglichst ohne digitale Bildschirmmedien aufwachsen. Bei Drei- bis Sechsjährigen gelten maximal 30 Minuten täglich als Orientierung. Zusätzlich sollten möglichst viele bildschirmfreie Tage eingeplant werden.

Auch Sprache kann betroffen sein

Nicht nur die Augen stehen im Fokus. Eine Auswertung von 42 Studien mit fast 19.000 Kindern zeigte einen Zusammenhang zwischen mehr Bildschirmzeit und schwächeren sprachlichen Fähigkeiten.

Die Bilder des Tages i ?

Kinder lernen Sprache vor allem durch direkten Austausch - beim Reden, Spielen, Vorlesen oder Singen. Bleiben sprachliche Fortschritte aus oder gehen bereits erworbene Fähigkeiten verloren, rät die ÖGK zu einer ärztlichen Abklärung.