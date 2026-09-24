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Der Jugendliche wurde bei dem Messer-Angriff verletzt. (Symbolbild)
Der Jugendliche wurde bei dem Messer-Angriff verletzt. (Symbolbild)
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Täter mit Bomberjacke

Blutig am Gehsteig! Mann mitten in Wien niedergestochen

Ein 37-Jähriger wurde nach einem Streit auf offener Straße mit einem Messer verletzt. Der mutmaßliche Täter konnte bislang nicht gefasst werden.
Wien Heute
Von Wien Heute
24.09.2026, 11:55
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Ein blutender Mann auf einem Gehsteig löste in Wien-Floridsdorf einen größeren Polizeieinsatz aus.

Beamte der Polizeiinspektion Kürschnergasse wurden alarmiert, nachdem der 37-Jährige mit Stichverletzungen entdeckt worden war.

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Die Polizisten nahmen telefonisch Kontakt zu einem Zeugen auf. Nach dessen Angaben soll es zuvor zu einem Streit zwischen dem 37-Jährigen und einem bislang unbekannten Mann gekommen sein.

Als der spätere Verletzte mit seinem E-Scooter wegfahren wollte, soll ihn sein Kontrahent mit einem Messer angegriffen haben.

Anschließend ergriff der mutmaßliche Täter die Flucht. Er lief laut Polizei die Leopold-Ferstl-Gasse hinunter und weiter in Richtung der dortigen Gleise. Unmittelbar nach dem Gespräch mit dem Zeugen wurde eine Fahndung eingeleitet. Diese verlief jedoch ohne Erfolg.

Polizei veröffentlicht Täterbeschreibung

Der gesuchte Mann soll etwa 1,70 Meter groß sein und schwarze, lockige Haare haben. Nach Angaben des Zeugen ist er vermutlich arabischer Herkunft. Zum Tatzeitpunkt soll er eine graue Bomberjacke, eine blaue Jeans und weiße Schuhe getragen haben.

Die Berufsrettung Wien versorgte den schwer verletzten 37-Jährigen noch am Tatort. Anschließend wurde er in den Schockraum eines Krankenhauses gebracht.

Die weiteren Ermittlungen führt das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle Nord. Die Polizei bittet mögliche Zeugen um Mithilfe.

Hinweise zum Vorfall oder zur Identität des gesuchten Mannes werden unter der Telefonnummer 01 31310 67800 entgegengenommen. Angaben können auch anonym gemacht werden.

red,Akt. 24.09.2026, 12:01, 24.09.2026, 11:55
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