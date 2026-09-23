i Das neu gestaltete Ribelli setzt auf Lido-Flair, italienische Küche und eine farbenfrohe Atmosphäre. Ribelli Italienische Leichtigkeit Ribelli ist zurück: Ein Stück Lido mitten in Wien Das Ribelli im 25hours Hotel startet neu: Lido-Flair, Pizza, Pasta und Spritz bringen italienische Leichtigkeit mitten nach Wien. Von Christine Scharfetter 23.09.2026, 14:59 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wien bekommt ein Stück italienisches Dolce Vita zurück: Das Ribelli öffnet nach einer Neuausrichtung wieder seine Türen. Das Restaurant im 25hours Hotel beim MuseumsQuartier setzt künftig auf das Lebensgefühl eines italienischen Lidos – also jener Strandbäder, in denen sich Sonne, Essen und gesellige Stunden treffen.

Statt klassischem Restaurantgefühl soll es im Ribelli künftig bewusst unkompliziert und lebendig zugehen. Das Konzept wurde gemeinsam mit BWM Designers & Architects entwickelt, die auch für das jüngste Redesign der Hotellobby verantwortlich zeichnen.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Blau und Gelb statt grauer Alltag

Im Ribelli fehlt eigentlich nur noch der Sand. Ribelli

Auch optisch wurde kräftig nachgeschärft. Das neue Interior setzt auf strahlende Blau- und Gelbtöne und soll damit an einen Sommertag am italienischen Meer erinnern. "Bei unserer Neuausrichtung war uns wichtig, dass wir dem Ribelli einen zeitgemäßen und leichten Ausdruck verleihen. Im Mittelpunkt stand deshalb die Idee des Italian Lido. Es geht bewusst um Sonne, Rhythmus und Optimismus. Das neue Ribelli soll sich unkompliziert, lebendig und voller italienischer Lebensfreude für unsere Gäste anfühlen", sagt Patricia Rzehatschek, General Managerin des 25hours Hotel beim MuseumsQuartier.

„Das neue Ribelli soll sich unkompliziert, lebendig und voller italienischer Lebensfreude für unsere Gäste anfühlen.“

Im Mittelpunkt stehen große Tafeln und Gerichte zum Teilen. Damit will das Ribelli nicht nur Hotelgäste ansprechen, sondern auch Familien, Gruppen und Wienerinnen und Wiener aus der Umgebung.

Von Caponata bis Fritto Misto

Auch die Speisekarte wurde neu aufgestellt. Neben italienischen Klassikern und neapolitanischen Pizzen finden sich Antipasti, Salate und Suppen. Auf den Teller kommt etwa eine sizilianische Caponata mit Melanzani, Oliven, Tomaten, Sellerie, Stracciatella und Ciabatta. Beim Fritto Misto treffen Calamari, Sardinen und Zander auf eine scharfe Mayonnaise.

Wer Pasta bevorzugt, kann unter anderem zu Rinderragù mit Tomate und Parmesan oder Panzerotti mit Pilzen, Karfiolpüree, Nussbutter und Salbei greifen.

Pizza, Spritz und ein bisschen Lido

Auch bei den Hauptgerichten bleibt die Karte klassisch italienisch: Auf dem Programm stehen etwa Cotoletta Milanese mit Rucolasalat, Tomaten und Zitronenmayonnaise sowie Pollo alla Cacciatora mit Caponata und Polenta.

Bei der Pizza setzt das Ribelli ebenfalls auf neue Kombinationen. Eine Variante kommt mit Friarielli, Salsiccia und Mozzarella Fior di Latte auf den Tisch. Dazu gibt es verschiedene Spritzgetränke – mit und ohne Alkohol –, Weine, Bier und Softdrinks. Das neue Ribelli will damit vor allem eines vermitteln: italienische Leichtigkeit mitten in Wien.